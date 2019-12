Stojiljković: Cilj umetnika je da budi empatiju kod ljudi

Glumica Jovana Stojiljković važi za jednu od najangažovanijih mladih glumica koja iza sebe ima učešće na festivalu u Berlinu, brojne nagrade i priznanja, među kojima odnedavno i nagradu "Ružica Sokić".

Primajući ovo priznanje Jovana je istakla da je važno njegovati empatiju, a u razgovoru za Tanjug kaže da vjeruje da je osnovni cilj umjetnika upravo buđenje te često potisnute vrline.

"Verujem da ne može biti zaboravljena empatija, ali da na listi prioriteta i usled brzine života koji živimo moze se ispustiti ovako važan deo svake osobe. Utkana je ona u svima nama, zato je moja misao i bila usmerena na to da je mi kao umetnici negujemo i kroz bavljenje ovim poslom nikada ne zaboravimo da je probudimo u ljudima", kaže glumica.

Pozorišnu kritiku osvojila je ulogama u predstavama "Nečista krv" i "Beli bubrezi", koje na različite načine problematizuju položaj žene u patrijarhalnom društvu.

"Ovakve uloge i teme su mene lično pozvale na razmisljanje i tumačenje problema kojima se bave. Pored toga što su potpuno različiti konteksti i društveni miljei u ovim postavkama, žena je centralna uloga u obe priče. Mislim da su važne predstave i postavke takvog problema na pozorišnim scenama", smatra Stojiljkovićeva.

Pored pomenutih uloga, igrala je i Ofeliju u "Hamletu", Šeron u "Detroitu", Anđelu u "Jutro će promeniti sve"..., različite žene u različitim vremenima, ali, kako Jovana ističe, od svih njih naučila je mnogo, prije svega o sebi.

"To su potpuno različiti karakteri, u različitim društvenim, prostornim i socijalnim okvirima. Iako su potpuno drugačije od mene sve one su me naučile da ih razumem. Igrajući ih dotakla sam njihov, ali negde duboko i lični unutarnji svet. Nastojim da kroz uloge razumem druge ljude (to je ona empatija koju smo spomenuli) što mi daje širinu i saosećanje prema drugima ne samo kao glumici, već i kao čoveku", iskrena je glumica.

Ulogom Anđele u seriji "Jutro će promeniti sve" uspjela je da prenese probleme s kojima se današnje mlade generacije suočavaju, a pokazala je i da će se o njenom glumačkom umijeću tek govoriti.

Govoreći o tim mladim ljudima, Jovana ističe da je 21. vijek "mnogo doneo čoveku, ali i toliko toga uzeo".

"U tom kontekstu cela ideja o razmaženosti mladih, o mogućnostima izbora, o ideji kako bi trebalo odrastati i znati šta želiš je ispričana na jedan iskren, realističan način u seriji ''Jutro će promeniti sve''. Bez ideje da je ugao gledanja važan, da je to osuđivanje jednih ili drugih, već samo postavka nekih mladih života iznutra, iz njihovih ličnih, svakodnevnih problema", kaže glumica.

Film "Šavovi" odveo ju je u Berlin, gdje su pokupili brojna priznanja, a prema njenim riječima, a i sudeći po razgovorima nakon projekcije, umjetnost itekako može da probudi ljude.

"Apsolutno mislim da umetnost može i dalje da bude društveno angažovana, a da zaista nešto i promeni ili bar utiče na nekog da se pokrene. Važno je praviti filmove i serije ili predstave iz iskrene potrebe ka nekoj temi. Tada mislim da će sigurno uticati na gledaoce, to se oseti", ističe Jovana.

S obizirom da važi za jednu od najangažovanijih mladih glumica i u Novoj godini je očekuje mnogo rada, prije svega nova uloga u matičnoj kući, Atelje 212, a kako priznaje teško je danas izboriti se za uloge, no njeno "oružje" je iskrenost.

"Iskreno bavljenje glumom, biti iskren prema sebi kao glumac i kao čovek, istinito postaviti sebe u okvirima ovog posla mora rezultirati izdvajanjem u moru drugih".

U vrijeme hiperprodukcije, gdje kvantitet pobjeđuje kvalitet, ona ipak smatra da se projekti koje stvaraju ljudi koji osjećaju iskrenu potrebu i stvarno stoje iza onog što žele da snime - uvijek izdvoje.

"To se uvek prepozna. Primer su ''Senke nad Balkanom''. Veliki tim ljudi koji su se dugo bavili serijom stoji iza nje, predvodi je Dragan Bjelogrlić, kome je bilo zaista važno da bude kvalitetna. Mislim da je to ono što će gledaoci uvek osetiti", zaključuje Jovana.