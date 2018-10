Štrumpfovi decenijama omiljeni među djecom

Oni su mali, plavi i dobroćudni a djeca ih posebno vole - već generacijama.

Teško je povjerovati, ali štrumpfovima je već 60 godina. Veseli mali patuljci prvi su se put pojavili 23. oktobra 1958. kao sporedni likovi u stripu "Johan et Pirlouit".

Njihov tvorac, belgijski crtač Pier Kuliford, poznat pod umjetničkim imenom Pejo, nakon toga im odlučuje dati glavnu ulogu i vlastite luckaste pustolovine. A danas ih poznaje gotovo svako dijete širom svijeta.

Ko su štrumpfovi?

Vrijeme radnje je smješteno u fiktivni Srednji vijek, doba čarobnjaka, alhemičara, starih zamkova, mitskih bića, patuljaka, pa je osnova radnje bazirana na tome. Ali prisutni su i neki elementi savremenog društva, kao npr. petarde ili kuvarsko odijelo. U nekim epizodama crtane serije pojavljuju se kočije koje su korištene u XVIII ili XIX vijeku. U jednoj dalekoj šumi nalazi se jedno malo selo. U tom malom selu među cvijećem, u kućicama koje liče na šumske pečurke, žive Štrumpfovi. Niko ne može pronaći to selo ukoliko ga Štrumpfovi ne pozovu. U jednom crtanom filmu saznajemo da selo Štrumpfova štiti kosmička čarolija. Djeca, ali samo ako su dobra, ako se zateknu u šumi i pažljivo se zagledaju u žbunje, mogu i da ugledaju nekog Štrumpfa.

Štrumpfovi imaju plavu kožu i obučeni su u bijele pantalone i bijele kapice. Glavni među njima je Veliki Štrumpf i za razliku od ostalih, obučen je u crveno i nosi bijelu bradu, poput nekog malenog Štrumpfa Mraza. Oni imaju preko 100 godina. Veliki Štrumpf (Papa Smurf) je u novembru 1958. god. napunio 542 godine. U selu Štrumpfova ne postoji novac: svako radi onoliko koliko može i ono što najbolje zna; svako uzima onoliko koliko mu je potrebno. Svi su složni, vole da se igraju i svima pomažu.

Zato se Štrumpfovi plaše ljudi, jer znaju da je njima najvažnije da imaju što više novca, da kradu jedni od drugih, da se svađaju... Ali dešava se i da Štrumpfovi pokazuju neke ljudske osobine kao zavist, želja za moći, slavom i dolazi do sukoba. Tada Veliki Štrumpf mora da ih miri. Zbog toga su se pojavile neke teorije da su Štrumpfovi primjer komunizma, a da Velilki Štrumpf sa crvenom kapom predstavlja glavom i bradom Karla Marksa.

Ovi mali plavci imaju i svoj jezik. Neke riječi i glagoli zamenjene su sa reči "Štrumpf". Tako da na njihovom jeziku moramo malo da Štrumpfnemo, uberemo štrumfgode, odštrumpfujemo kući…

Najveći neprijatelj Štrumpfova je Gargamel. Naime, on je odlično humoristički pogođen lik koji predstavlja neuspješnog čarobnjaka koji uvijek sviju nasmije. On sve vrijeme pokušava da napavi zlato a u formuli za izradu treba dodati jednog Štrumpfa. Jedino je objašnjenjo da je Štrumpf vrsta Kobolda. Koboldi su demonski patuljci iz njemačke mitologije. Štrumpfovi ipak nisu zli. Ali o porijeklu Štrumpfova ne saznaje se više skoro ništa što predstavlja veliku rupu u serijalu. Gargamel ima mačka Azrijela koji takođe pokušava da uhvati Štrumpfove ali da bi ih pojeo. Ipak, ni njemu ni njegovom gazdi to ne uspijeva. Oni žive u oronulom zamku na rubu šume. Jedina prednost Šrumpfova je to što svaki put uspjevaju da nadmudre Gargamela i sačuvaju lokaciju svog sela pod velom tajne.

Mada Štrumpfovi znaju da hodaju i trče, često se kreću štrumpfujući na obje noge (poput zeca). Ugravnom se hrane bobicama koje pronalaze u šumi, a jako vole i slatkiše - posebno torte. Muški Štrumpfovi se nikad ne pojavljuju bez kape, stoga je prava misterija štrumpfuju li oni uopšte kosu ili ne! Jednom prilikom, usljed neke eksplozije, Velikom Štrumpfu je odletjela kapa, otkrivajući njegovu ćelavu glavu, no to se povezuje s činjenicom da je on već jako, jako star, pa je i prirodno da nema kosu. Na njemačkom jeziku Strumpf znači "čarapa", što je i jedno od objašnjenja za prilično neobično ime ovih simpatičnih malih plavih stvorova.

Serije i strip

Za razliku od nekih drugih stripova, Štrumpfovi su najveću popularnost stekli kao crtani film u produkciji Hana i Barbera. Snimljeno je 256 crtanih filmova u trajanju od po 30 minuta, u periodu od 1981. do 1990. Originalno su prikazivane na NBC-u u devet sezona, a snimljeno je i šest specijala. U crtanom filmu se uvode neki novi junaci. Na početku pete sezone u selo se poslije putovanja dugog 500 godina vraća Deda Štrumpf. Kasnije su Štrumpfovi doživjeli mnoge avanture zahvaljujući magiji koja ih po želji vodi na razna vremena i mjesta. Gargamel dobija pomoćnika po imenu Čempa (eng. Scruple) koji se upisao u školu magije i radi kao šegrt kod ujaka Gargamela. Štrumpfići su obični Štrumpfovi koj isu imali nesreću sa vremeplovom i podmladili su se. Stvorili su i ženskog Štrumpfića – Sasu, koja je kao neki pandan Štrumpfeti. U pretposljednjoj sezoni crtanog filma pojavljuje se i baka Štrumpf koju su oslobodili iz ukletog zamka Žderomvila.

Zanimljivosti

1. Ideja o Štrumpfovima rodila se slučajno, nakon smiješnog razgovora. Pejo je večerao s prijateljem i pokušao da ga zamoli da mu doda so, ali nije mogao da se sjeti riječi "so". Dodaj mi… štrumpfa, izvalio je, a prijatelj se nastavio šaliti s njim i odgovorio da će mu "dodati štrumpfa", a kada bude gotov sa štrumpfanjem, neka ga štrumpfne nazad. Nedugo nakon toga Pejo je počeo da crta Štrumpfove.

2. Postoji tačno 105 Štrumfova

3. Pejo je Štrumfove zamislio kao bića koja "nikada nisu viša od tri jabuke"

4. Uz Štrumfetu u carstvu Štrumfova postoje još samo dva ženska lika – Sasete i Dadilja.

5. "Avanture Štrumpfova", prvi animirani film o malim bićima, snimljen je 1965. godine i prikazivao se samo u Belgiji.

6. Crtić je preveden na više o 30 svjetskih jezika i ponosno nosi titulu jednog od najpopularnijih dječjih animiranih serijala.

7. Kapice koje Štrumpfovi nose na glavi zapravo su Frigijske kape koje su davno nosili narodi antičke Azije, a proširile su se do Grčke i Rimskog Carstva. Smatra se simbolom slobode jer su je često nosili oslobođeni robovi.

Likovi:

Veliki Štrumpf

Veliki Štrumpf sa svoje 542 godine (546 u filmu) treći je najstariji Štrumpf i vrlo je energičan za svoje godine. On je altruističan i mudar, uvijek zabrinut za dobrobit i sklad među Štrumpfovima. Ima umijeće izvođenja raznoraznih čarolija. Osim svoje kuće ima i laboratorij u kojem se bavi magičnom hemijom ili alhemijom kako bi pomogao Štrumpfovima i pobijedio zlo.

Štrumpfeta

Štrumpfeta je u početku bila jedina ženska pripadnica malih plavih patuljaka koju je stvorio zli čarobnjak Gargamel da bi pomutio razum Štrumpfovima i za srce joj je stavio najtvrđi kamen, a kosu joj obojio u crno. No Štrumpfovi su joj se kada su otkrili ko je ipak smilovali i uz pomoć magije Velikog Štrumpfa uspijeli dati meko srce i osjećaje. Kosa joj je potom postala plave boje.

Kefalo

Kefalo je jedini Štrumpf koji sve shvata ozbiljno. On u sve vjeruje, pravi se da je učen, ali ostali ga Štrumpfovi baš i ne vole jer je dosadan.

Gurko uvijek štrumpfuje neke šale i drugim Štrumpfovima poklanja poklon-pakete koji štrumpfnu pravo u lice onome ko je dobio poklon.

Mrgud je uvijek protiv svega. On mrzi sve na svijetu, a iznad svega mrzi Štrumpfove (ili bar samo tako priča). Niko ne zna koji mu je štrumpf!

Licko

Licko uvijek ima ogledalce u ruci i cvijet koji nosi na kapi. Misli da je najštrumpfniji Štrumpf na svijetu i ponaša se poput Narcisa.

Gricko

Gricko ima veliku kuvarsku kapu, i nosi kecelju. Njegova kućica je uvijek puna poslastica.

Gruber

Gruber je najjači Štrumpf, prepoznaje se po tetovaži na ruci.

Trapa

Trapa je najtrapaviji Štrumpf.

Mazalo je slikar

Skrabalo

Škrabalo pjesnik