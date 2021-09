Studenti banjalučke Akademije umjetnosti:Nagrade za naše filmove su malo čudo

BANJALUKA - Na nedavno održanom tradicionalnom Sarajevo film festivalu studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci su i ovog ljeta dobili istaknuta priznanja za svoj rad. Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine je u selekciji studentskih filmova specijalnu nagradu žirija dodijelilo studentu filmske režije Bošku Krljašu i filmu "Atanasija". Specijalni pomen žirija je pripao Tamari Maksimović za animirani film "Točak života".

Film "Točak života" je vizuelna poema koja govori o cikličnim procesima vezanim za besmrtnost, regeneraciju, plodnost, disanje, muški i ženski princip i spirite koji žive u ljudima i oko njih. Film vodi publiku u meditativnu i melodičnu atmosferu, a pokrenuti mozaik joj daje životnost i utisak stapanja materijalnog i duhovnog svijeta.

"Ova nagrada ima poseban značaj za dalji život filma, posebno jer dolazi iz države u kojoj je film nastao i od tako značajnog festivala. 'Točak života' će sada sigurno biti vidljiviji i na evropskoj i svjetskoj sceni animiranog filma, iako SFF ima puno širi spektar djelovanja od samog animiranog filma", izjavila je Tamara Maksimović.

Maksimovićeva je dodala da će nagrada ovog festivala za jedan animirani film poput njenog učiniti Bosnu i Hercegovinu konkurentnom takmičarkom na festivalima animacije širom svijeta.

"Takođe, moj lični rast i razvoj kao mlade autorke je podržan i nagrada je samim tim vjetar u leđa za moje buduće stvaralaštvo", rekla je ona za "Nezavisne".

Film Boška Krljaša privukao je veliku pažnju žirija i publike na istaknutom festivalu.

"Specijalnim priznanjem žirija nagrađujemo film koji govori o možda i najvažnijoj temi većine mladih ljudi danas i ovdje - otići ili ostati? Smjelo propitivanje uloge tradicije, osjećanja obaveze i vjernosti korijenima, te zemlji koja nas veže, a na kojoj je sve teže nastaviti rasti i razvijati se, dodatno je potencirano zrelim promišljanjem ženskog pitanja unutar krute patrijarhalne sredine, kao i preispitivanjem dubine svih karaktera, sa svim dobrim i zlim što u sebi nose, a bez konačnih osuda. Nagradu dobija film 'Atanasija' Boška Krljaša", napisano je u zvaničnom saopštenju žirija Sarajevo film festivala.

Krljaš je naglasio da misli da su čitav proces u vezi sa filmom "Atanasija", nagrada na Sarajevo film festivalu i njegov predstojeći festivalski život jedno malo čudo.

"Vidim da se filmovi danas često rade brzo i površno, tretiraju kao 'projekat', a ne kao živo iskustvo. Mi smo ovaj film radili sporo i temeljno u skoro nevjerovatnim uslovima. Snimali smo nadomak Trebinja, u selu koje nema ni struje ni vode, pa smo prvo morali da obezbijedimo potrebnu infrastrukturu. Radili smo nekad po 15 sati dnevno, često noću, jer smo sve dnevne scene u enterijeru snimali kada padne mrak, što je mnogo teže, ali smo se odlučili na takav stil i to je tako moralo biti. Sa druge strane, znali smo krenuti prije zore da radimo, tad smo snimali scene sa životinjama, koje su jako specifične za rad. Jedan dio budžeta je obezbijeđen nagradom za scenario, ali pošto nam to nije bilo dovoljno, odlučio sam se na kreditno zaduženje... Vjerovatno je to sve ludost, ali tako ja gledam na film i život. Neki američki pisac je rekao: 'Nikome to ne bih preporučio, ali meni je uspjelo'", izjavio je Krljaš za "Nezavisne".

Krljaš dalje objašnjava da je sve uspjelo zahvaljujući ogromnoj vjeri unutar ekipe, međusobnom povjerenju i podršci.

"Film je kolektivni rad i srećan sam što imam sjajnu ekipu sa kojom već godinama radim, držimo se skupa, borimo i planiramo nove filmove. Glumačku ekipu su činili Nataša Perić, Bojan Kolopić i Saša Torlaković. Bio je to sjajan proces tokom proba i snimanja, iz kojih smo svi naučili mnogo, vidi se to i u kadru. Direktor fotografije Zoran Pilipović i montažer Aleksandar Jurić su moji saborci u svemu što radim, a ja sam naravno njihov, odani smo jedni drugima i dobri smo prijatelji. Tu su snimatelj i dizajner zvuka Filip Gotovac, gafer Duško Krković, kostimografkinja Duška Vujmilović Kukavica, scenografi Strahinja Janković i Jovana Kovačević, i svima njima i svim ostalim koji su na bilo koji način pomogli ovom filmu hvala do neba", pojasnio je Krljaš.

Što se tiče nagrade na Sarajevo film festivalu, Krljaš kaže da je cijela ekipa srećna zbog uspjeha.

"Nije to mala stvar. Planiramo nove filmove u budućnosti i samim tim nam je to poseban vid podrške. Lično ne mislim da se reditelj ostvaruje preko nagrade, nažalost, on se samo postvaruje time i robuje festivalu i nagradi. Ovdje to nije slučaj jer, iskreno, nisam ni očekivao tu nagradu ali kad se već desila, proslavili smo i idemo dalje, sa istom vjerom i stavom da film nije 'projekat', već iznenađujući proces i punoća života, koji uključuje ogromnu ljubav, slobodu i odgovornost za to", zaključio je Krljaš.