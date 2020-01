Superheroji ne napuštaju bioskope

Žanr superherojskog filma se trenutno nalazi na vrhuncu i puni bioskopske sale svakim narednim ostvarenjem. Nije bitno iz kuhinje kog studija filmovi dolaze, već ko su glavni akteri i koji sve specijalni efekti nas čekaju.

Ova godina možda nije najbogatija po pitanju broja superherojskih filmova, ali to ne znači da publiku ne očekuju dobra ostvarenja. Tu su i "Marvel" i DC i još poneke kuće, a list "The Guardian" iz Velike Britanije je izdvojio one najiščekivanije.

Na prvom mjestu nalazi se "Crna Udovica", ostvarenje iz kuće "Marvel". Skarlet Johanson će se posljednji put naći u ulozi Nataše Romanof i to u dugo očekivanom samostalnom filmu posvećenom ovoj heroini, koja je dio "Osvetnika". Radnja gledaoce vraća malo u prošlost, odmah nakon dešavanja iz filma "Kapetan Amerika: Građanski rat", i saznajemo malo više o Natašinoj prošlosti. Ostale uloge tumače Rejčel Vajs, Florens Pju i Dejvid Harbor. "Crna Udovica" će biti 24. film iz "Marvel" produkcije, a publika ga može očekivati na velikom platnu 29. aprila ove godine.

Filmski herojski univerzum produkcije "DC Comics" posljednjih godina je zaostajao za "Marvelom". Ipak, obožavaoci superheroja iz ove produkcije se mogu radovati jer na velika platna se vraća Gal Gadot u nastavku filma "Wonder Woman". Film će ponovo da režira Peti Dženkins, nakon uspjeha prvog dijela. Radnja je smještena u 1984. godinu, kao ostali likovi pojavljuju se Kristen Vig i Pedro Paskal, a publika željno isčekuje da vidi kako se to vratio i Kris Pajn kao Stiv Trevor.

Osim ostvarenja "Wonder Woman" iz kuhinje "DC Comicsa" stiže još jedan film sa ženskim protagonistima, a u pitanju je ostvarenje "Birds of Prey". Stručnjaci se nadaju da će ovaj film biti bolji od ne baš uspješnog "Suicide Squada", iz kojeg je ovdje jedino Margo Robi kao Harli Kvin. Trejleri obećavaju nešto drugačiji ton, a puno se očekuje i od negativca pod nazivom Crna Maska, koga tumači Juan Mekgregor. Ostaje da se vidi i koliko vremena na ekranu će dobiti ostale heroine, koje bi zapravo po stripu trebalo da vode glavnu riječ u ovom ostvarenju u odnosu na Harli Kvin.

Naravno u najavama za 2020. godinu ni "Marvel" nije mirovao, tako da publika može očekivati "Venom 2". Koliko su kritičari napljuvali prvi dio filma, toliko se obožavaocima dopao i punili su bioskopske sale sve do završetka distribucije filma. Nastavak nam stiže krajem ove godine, gdje će se Tomu Hardiju pridružiti Vudi Harelson kao Karnidž, a sve to pod rediteljskom palicom Endija Serkisa.