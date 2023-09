Šuška se da bi Nolan mogao režirati dva filma o Bondu

Kristofer Nolan je navodno u pregovorima o režiji sljedeća dva filma o Džejmsu Bondu, javlja publikacija "World of Reel". Producentica franšize Barbara Brokoli navodno se "fokusirala" na Nolana, ali razgovori su odgođeni zbog štrajkova u Holivudu i redateljeve promotivne obaveze prema "Openhajmeru".

Prema ugovoru Nolan bi trebao napisati i režirati dva filma o Bondu, predvođena još nenajavljenim nasljednikom Danijela Krejga. Izvori tvrde da bi glavna tačka spora oko ugovora mogla biti količina kreativne slobode koju Nolan želi za projekt. Ostali redatelji koji se navode kao potencijalne rezerve su Deni Bojl ("Trainspotting"), Denis Vilanjv ("Dune") i Pol Gringres (serijal o Džejsonu Bornu).

Tokom pojavljivanja u podkastu "Happy Sad Confused" Nolan je rekao da bi bila "nevjerovatna čast" režirati film o Bondu. "Uticaj tih filmova na moju filmografiju je neugodno očit", objasnio je. "Bila bi nevjerovatna privilegija snimiti jedan. U isto vrijeme, kada preuzmete takav lik, radite s određenom grupom ograničenja."

Dodao je:

"To mora biti pravi trenutak u vašem kreativnom životu u kojem možete izraziti ono što želite izraziti i stvarno se zakopati u nešto unutar odgovarajućih ograničenja jer nikada ne biste htjeli prihvatiti nešto takvo i učiniti to pogrešno."

Krejg je završio svoju karijeru kao Bond u filmu "No Time To Die" iz 2021., redatelja Kerija Jodžija Fukunage. Pričalo se o brojnim zvijezdama kao Danijelovim nasljednicima, uključujući Erona Tejlora Džonsona, Rege-Džin Pejdža i Damsona Idrisa, prenosi "Ravno do dna".