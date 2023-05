"Suzume", novi anime hit Makoto Shinkaija, od 18. maja u bh. kinima i bioskopima

U bh. kina i bioskope od 25. maja stiže japanski film "Suzume", novi anime hit autora Makoto Shinkaija. Japanski reditelj poznat je po filmovima Your Name, koji je postao međunarodna senzacija i kulturni fenomen, i Weathering With You, koji je s čak 4 nominacije na Annie nagradama te izjednačio Spirited Away, kultni film velikog anime tvorca Hayao Miyazakija. Shinkaija u Japanu smatraju nasljednikom Miyazakija i njegov novi film, Suzume, objeručke su prihvatili i kritika i publika. Film je u Japanu pogledalo više od 10 milijuna gledatelja, a film je zasjeo na treće mjesto po zaradi cijele godine, u konkurenciji dva japanska animea koji su dio već dugo poznatih franšiza.

Finalni trailer filma pokazuje odlučnu tinejdžericu Suzume, misterioznog Čuvara Soutu i neobično malo stvorenje Daijin koje skriva puno više nego pokazuje. Tinejdžerica Suzume slučajno otvori neobična vrata smještena u zaboravljenom mjestu blizu svojeg grada na otoku Kyushu. Ubrzo nakon toga, Suzume počne primjećivati neobične prizore prije nego grad pogodi manji potres. Nakon povratka do mjesta gdje je otvorila vrata, ona upoznaje misterioznog mladića, člana Čuvara, čiji je zadatak putovati diljem Japana i čuvati portale koji vode u svijet iza vrata. U svijet koji skriva veliku tajnu iz djetinjstva djevojke Suzume. I opasnost za cijeli Japan.

Makoto Shinkai, scenarista i reditelj filma, i na ovom filmu radio je s prijašnjim suradnicima Masayoshi Tanakom koji je dizajnirao izgled likova i japanskim rock bendom Radwimps koji su radili muziku. Glas djevojci Suzume koja u filmu pokušava spasiti Japan i sjećanje na svoje djetinjstvo dala je 19-godišnja Nanoka Hara, a glas Souti, članu tajanstvenih Čuvara koji uvodi Suzume u epsku avanturu, daje pjevač supergrupe SixTONES Hokuto Matsumura.

Fantasy avantura Suzume dolazi u bh. kina i bioskope od 25.maja u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH i jedan je od rijetkih animea na prostorima regiona Balkana koji ide u široku distribuciju. Film je bio fenomenalan kino uspjeh u Japanu, na Rotten Tomatoesu ima 96% od kritike, a 98% od publike, a sigurni smo da će i domaća publika uživati u ovoj magičnoj anime avanturi.

Već naredne sedmice od 01.juna C2 film najavljuje otvaranje novog animiranog blockbustera, nastavka Oskarom nagrađenog animiranog hita "Spider-Man: Putovanje u Spider-svijet" za kojeg vlada ogroman interes publike kao novog projekta iz Marvel Univerzuma a koji će se prikazivati i u originalnoj titlovanoj i sinhronizovanoj verziji za sve kategorije fanova najpoznatijeg super junaka.

"Suzume" - od 25.maja u BH kinima i bioskopima!