Švarceneger u novom filmskom ostvarenju

Pet godina nakon filma "Terminator: Mračna sudbina", legendarni glumac Arnold Švarceneger se vraća na veliko platno.

Riječ je o ostvarenju "The Man With the Bag" u kojem igra Deda Mraza.

Švarceneger snima božićnu porodičnu komediju u režiji Adama Šenkmana.

On igra Deda Mraza koji angažuje bivšeg lopova da mu pomogne da povrati svoju ukradenu torbu sa magičnim poklonima kako bi spasio Božić.

Snimanje počinje na jesen, a dolazak u bioskope planiran je za 2025. godinu, prenosi b92.

