Sve o filmu "Parazit", koji je dobio četiri Oskara

Najviše nominacija na 92. dodjeli Oskara imali su "Džoker" (11), "Irac" i "1917" (po deset), ali je kao pobjednik izašao južnokorejski "Parazit" osvojivši četiri kipića (najbolji film, strani film, originalni scenario i režija).

Priča filma "Parazit", koja je zaintrigirala svjetsku javnost i na filmskom festivalu u Kanu osvojila prestižnu nagradu "Zlatna palma", istakla je južnokorejsku kinematografiju na filmskoj mapi svijeta.

Ovo je prvi put za 65 godina da dobitnik Zlatne palme osvoji i Oskara za najbolji film. "Parazit" je takođe prvi film u potpunosti na stranom jeziku, koji je dobio ovo priznanje. Bong Džun Ho je, takođe, prvi scenarista azijskog porjekla koji je osvojio Oskara za najbolji scenario.

Sam reditelj za film "Parazit" kaže da nema jedan određeni žanr, već da je mješavina više žanrova, što ga i čini veoma posebnim.

"Mislim da je to krimi-triler-crna komedija-porodična drama-akcioni film. Nemoguće ga je definisati. Kad god dobijem to pitanje, odgovor ne znam, a ne zna ga ni onaj ko pita. I to mi se baš dopada. Ljetos je 'Indivajer' objavio tekst u kojem je rečeno kako je sam 'Bong Džun-ho žanr'. I to je najveći kompliment koji sam mogao da dobijem, to je reakcija koju želim da čujem", rekao je nakon osvojene Zlatne palme za RTS sam Bong Džun Ho.

Radnja filma smještena je u savremeno doba Južne Koreje, te ispituje ogromne klasne razlike sugrađana Seula i bez mnogo napora premješta sam tok priče iz komičnih scena ka napetom trileru, živo prikazujući trenutke očaja trenutnog kapitalizma.

Foto:Tanjug/AP - Dječak koji glumi u filmu raaduje se nakon proglašenja

"Uprkos tome koliko je tehnologija napredovala tokom protekle decenije, taj jaz između siromašnih i bogatih se ne smanjuje. To me veoma brine i rastužuje, kad vidim sve širi razdor. U filmu čujete rečenicu kako se za jedno mjesto čuvara prijavilo petsto ljudi sa fakultetskim diplomama. I to nije pretjerivanje, to je nešto što je bilo na vijestima u Južnoj Koreji. Mislim da se to događa širom svijeta. Iako to ne izražavam dijalogom, nego više montažom suprotstavljenih slika siromašne i bogate kuće, mislim da je ovo na neki način vizuelno svjedočanstvo naših vremena", poručio jer Bong Džun Ho.

Četvoročlana porodica vrlo je složna, iako živi u siromaštu. Nezaposlenost sva četiri člana polako vodi porodicu u ponor, ali nada se pojavljuje kada najstarijeg sina Ki-vua prijatelj preporučuje za dobro plaćen posao u kući bogate porodice Park.

Ki-vu se lažno predstavlja kao profesor engleskog, a ostatak porodice rado prihvata igru. Ali, nakon prvog susreta ove dve porodice uslijediće nezaustavljivi niz nesreća. Naizgled trivijalna komedija prerasta u vlastitu suprotnost.

Prije filma "Parazit" Bong Džon Ho snimio je nekoliko dugometražnih filmova, u kojima je, osim kao reditelj učestvovao i kao scenarista i koscenarista - "Majka" (2009), "Ledolomac" (2013), "Okja" (2017) i mnogi od njih, pojedinačno, predstavljaju komentar na aktuelno stanje u društvu.