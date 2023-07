Svečano otvoren 51. filmski festival u Sopotu

SOPOT - Uz vatromet, fanfare i defile filmskih ekipa otvoren je 51. Filmski festival u Sopotu, na kojem će pod sloganom "U sjaju ordena - za film i slobodu" do subote, 8. jula, u takmičarskom programu biti prikazan 21 film.

Na svečanom otvaranju sinoć su počasne "Statuete slobode" uručene scenaristi i reditelju Đorđu Kadijeviću za životno djelo i "Zastava filmu" za doprinos srpskoj i jugoslovenskoj kinematografiji povodom 75 godina postojanja.

"Hvala što ste došli, to mi daje ogromnu satisfakciju. Proveo sam 60 godina na filmu, ali ne za sebe, radio sam za vas, za one pre vas i za one posle vas i ovo je za mene jedan nezaboravan i divan trenutak", rekao je Kadijević, čije ostvarenje "Leptirica" ove godine obilježava pola vijeka postojanja.

Predsjednik festivalskog Odbora Živorad Milosavljević rekao je otvarajući Festival da je ovaj dan na početku šeste decenije slobodarskih filmskih svečanosti, prilika da se još jednom upute riječi zahvalnosti stvaraocima koji su zaslužili Sretenjski orden pod čijim sjajem počinje ovogodišnja manifestacija.

U okviru festivala biće prikazan film "Leptirica", kao i Kadijevićev dokumentarni film u koji je, kako je rekao Milosavljević, autor ugradio svoje životne muke i najplemenitije misli, a organizovan je i poseban dječji program za najmlađe.

Uoči ceremonije otvaranja festivala u Centru za kulturu u Sopotu otvorena je izložba "75 godina Vojnofilmskog centra `Zastava film` i kolaži Đorđa Kadijevića".

O nagradama će odlučivati žiri u kome su predsjedavajuća rediteljka Ana Maria Rosi, glumica Mihaela Stamenković i kompozitor Rade Radivojević.

Festival će u subotu, 8. jula, biti zatvoren filmom "Oluja" Miloša Radunovića kada će biti uručene i festivalske nagrade.