Tajna "Montevidea": Marko Janketić odbio ulogu Tirketa, uletio Biković

Skoro svaki glumac u svojoj karijeri ima ulogu za koju se pokajao što ju je prihvatio, a još više onih koje je odbio pa se kajao.

Deset godina nakon premijere filma "Montevideo, bog te video" trenutno se na RTS reprizira istoimena serija, a malo ljudi zna da je za glavnu ulogu Aleksandra Tirnanića prvobitno bio izabran Marko Janketić. Dragan Bjelogrlić, nakon što je Marko vratio ulogu, dao je šansu Milošu Bikoviću, koji je iskoristio svojih pet minuta.

Marko tada nije mogao da uskladi obaveze na filmu i u pozorištu, pa je odlučio da prihvati angažman samo u predstavi "Prljave ruke" u Ateljeu 212. Komada reditelja Nikite Milivojevića danas se šira publika i ne sjeća, a mladi glumac tada imao je veoma jak razlog da bude dio ove podjele. Ulogu Igoa je nekada igrao njegov otac Miša Janketić. Nova predstava brzo je skinuta s repertoara. Film i serija "Montevideo, bog te video" danas spadaju u remek-djela srpske kinematografije.

Mladi Marko Janketić ne krije da je propustio šansu, a ni Miloš Biković da nije njemu bila namijenjena uloga Aleksandar Tirnanić.

"Dragan Bjelogrlić je dugo razmišljao kome da povjeri ulogu. Imao je veoma nezahvalan zadatak ne samo da debituje kao reditelj već i da otvori prostor jednoj potpuno novoj generaciji glumaca, da im da prostor i povjerenje. Mladi glumci rijetko kad imaju izraziti šarm. On se zarađuje iskustvom, ulogama, odnosom prema poslu - rekao je Biković prije nekoliko godina u Leskovcu. Miloš nije bio podoban da igra napadača jer je najgori fudbaler među glumcima.

"Dok je birao glavne uloge, nas 15-20 mladih glumaca svakodnevno je išlo na treninge. Nadao sam se da ću dobiti ulogu Ivice Beka i pojaviti se u drugom dijelu, ali nisam imao ambicije za glavnu. U jednom trenutku Dragan me je pozvao i rekao: "Vidi, ja hoću da ti dam Tirketa, ali mnogo si visok i pojma nemaš da igraš fudbal". Rekao sam mu da ću se potruditi oko fudbala. Imao sam treninge kad i cijela ekipa, ali i nasamo s trenerom, i sam sa sobom, kad me niko ne vidi. To je zahtijevalo mnogo rada i taj period mi je bio stresan. Onda sam shvatio da nikada neću naučiti dobro da igram fudbal, ali mogu da iskoristim nekoliko trikova koje ću da navježbam do perfekcije. A kad te trikove izvedem, sve poslije toga će djelovati kao da "ovaj dečko vlada fudbalom". Tako sam i koncipirao svoj lik - zaključio je glumac.

Pitanje je kakva bi danas bila karijera Miloša Bikovića bez ove uloge. Međutim, Bjelogrlić nije zamjerio mladom Janketiću što je nije odigrao Aleksandra Tirnanića, pa ćemo ga gledati u filmu o Tomi Zdravkoviću. Na kraju, ispada da je za afirmaciju Bikovića najzaslužniji Marko Janketić.

(kurir.rs)