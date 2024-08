Tarantino pohvalio seriju Battlestar Galactica

Od vesterna do kriminalističkih filmova, oskarovac Kventin Tarantino isprobao se u raznim popularnim žanrovima, ali jedan od žanrova koje još nije obradio je naučna fantastika.

Premda nije preveliki ljubitelj naučnofantastičnih djela, to ne znači da nema nekoliko favorita.

Tokom jednog intervjua za portal Tarantino.info, poznati reditelj pohvalio je naučnofantastičnu seriju Battlestar Galactica, prenosi b92.

Battlestar Galactica je jedna od najpopularnijih naučnofantastičnih serija svih vremena, koja se prikazivala od 2003. do 2009. godine. Riječ je o ributu istoimene serije i filma iz kasnih 70-ih. Na seriji iz 2000-ih radio je Ronald D. Mur, dok je original kreirao Glen A. Larson.

Radnja serije smještena je u daleku galaksiju, gdje se nalaze planete poznate kao Dvanaest kolonija. Na ovim planetima živi ljudska civilizacija koja je emigrirala sa planeta Kobola. Ljudi su decenijama bili u miru sa Sajloncima, neprijateljskom robotskom rasom koju su stvorili raniji kolonisti.

Ipak, sve se promijenilo kada su Sajlonci odlučili da prekrše dogovor i nuklearnim oružjem unište sve kolonije. Od nekoliko milijardi ljudi preživelo ih je nešto manje od pedeset hiljada.

Osim što je serija osvojila prestižne nagrade Peabody, Saturn i Emi, dobila je i Tarantinovu pohvalu, iako inače nije veliki ljubitelj naučne fantastike.

"Da, znate, naučna fantastika me zapravo ne privlači previše, pogotovo kada je riječ o svemirskim brodovima i sličnim stvarima. Iako, trenutno mi je najdraža televizijska serija Battlestar Galactica. Mislim da je ta serija sjajna", izjavio je reditelj, prenosi Far Out.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.