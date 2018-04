Tarantino snima još jedan nasilan i mračan film

Oskarovac Kventin Tarantino zagolicao je maštu okupljenih na otvaranju konferencije "CinemaCon" u Las Vegasu.

Rekao je da bi zvijezde njegovog idućeg filma "Bilo jednom u Holivudu" Leonardo Dikaprio i Bred Pit mogli steći kultni status poput još jednog slavnog muškog filmskog para, Pola Njumana i Roberta Redforda. Film će se snimati ove, a prikazati iduće godine i govoriće o ubistvima koje je je počinila porodica Menson.

Sekta koju je vodio Čarls Menson šezdesetih je godina u SAD ubila nekoliko ljudi, uključujući trudnu glumicu Šeron Tejt, suprugu Romana Polanskog.

Tarantino je rekao da će njegov deveti film biti nasilan i mračan kao "Pakleni šund" iz 1994. godine.

"Okupićemo najuzbudljiviji i najmračniji glumački par još od Pola Njumana i Roberta Redforda", rekao je Tarantino.

Pol Njuman, koji je umro 2008, glumio je s Robertom Redfordom u filmu "The Scam" iz 1973, a kultni status stekli su još filmom "Butch Cassidy and the Sundance Kid" iz 1969. godine.