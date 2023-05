Tarantino ubio jednog od svojih najznačajnijih filmskih likova (FOTO)

Poznati holivudski režiser, Kventin Tarantino ubio je svog izmišljenog lika Rika Daltona iz filma "Bilo jednom u Holivudu".

Lik, kojeg igra Leonardo Dikaprio u filmu iz 2019. godine, proglašen je mrtvim 19. maja u tvitu iz podkasta "Video Archives", čiji su domaćini Tarantino i dugogodišnji prijatelj Rodžer Avari, prenosi "NME".

We are saddened by the news of the passing of actor Rick Dalton, best known for his roles in the hit TV series Bounty Law and The Fireman trilogy. Rick passed away peacefully in his home in Hawaii and is survived by his wife Francesca. RIP Rick Dalton 1933-2023 pic.twitter.com/j51sNEh7AP