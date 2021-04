Ted iz serije "Kako sam upoznao vašu majku" ulazi u muzičke vode

Glumac Džoš Radnor, poznat kao glavni lik u seriji "Kako sam upoznao vašu majku", objavio je pjesmu "You Feel New", drugi po redu singl sa predstojećeg EP-a "One More then I’ll Let You Go", prenosi magazin "Rolling Stone".

Radnor je počeo da raditi na EP-ju na jesen 2018. s producentom Rajanom Dilmurom. Uz pesme na EP-u, Radnor ima i drugi materijal koji planira da objavi u budućnosti.

"You Feel New" slijedi prvi Radnorov samostalni singl "The High Road", koji je popularni glumac objavio ranije u martu.

Iako je "One More then I’ll Let You Go" Radnorov debitantski samostalni projekat, to nije njegov prvi muzički poduhvat. 2020. objavio je "Golden State", album s kantautorom Benom Lijem pod imenom "Radnor i Lee".

EP bi u prodaji trebalo da se nađe 16. aprila putem kuće "Flower Moon Records", prenosi "Telegraf.rs".