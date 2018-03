“The Shape Of Water” dobio Oskara za najbolji film

Film The Shape of Water, ("Oblik vode"), meksičkog reditelja Giljerma del Toroa, osvojio je rano jutros Oskara za najbolji film na 90. ceremoniji dodjele nagrada američke Akademije filmskih umjetnosti i nauka, održanoj u Dolbi teatru u Los Anđelesu.

Bajkovita romansa između nijeme devojke i reptilskog stvorenja, bila je favorit večeri sa najviše, ukupno 13 nominacija. Osim nagrde za najbolji film, reditelj Giljermo del Toro nagrađen je Oskarom za najbolju režiju.

Glumac Geri Oldman osvojio je Oskara za ulogu Vinstona Čerčila u filmu "Darkest Hour". Za najboljeg glumca su se takmičili i Timoti Šamale, Danijel Dej Luis, Danijel Kaluja i Denzel Vašington.

Frensis MekDormand je dobila Oskara za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Pored nje bile su nominovane i Seli Houkins, Margot Robi, Serše Ronan i Meril Strip.

Nagradu za najbolju mušku sporednu ulogu osvojio je Sem Rokvel za film "​Three Billboards Outside Ebbing, Missouri​" Martina MekDonaga, a za najbolju žensku sporednu ulogu Alison Džejni za ostvarenje "I,Tonya".

Oskar za najbolji strani film pripao je čileanskom ostvarenju "A Fantastic Woman", a Oskar za najbolji dokumentarni film ostvarenju "Ikarus" Brajana Fogela, priči o dopingu u sportu.

Reditelj Džejms Ajvori je sa 89 godina najstariji dobitnik na dodjeli. Osvojio je Oskara za adaptirani scenario za film "Call Me By Your Name", dok je Džordan Pil osvojio Oskara za najbolji originalni scenario za Get Out". Pil je prvi afroamerički reditelj koji je dobio Oskara u toj kategoriji.

Francuski kompozitor Aleksandar Depla osvojio je drugog Oskara za muziku u filmu "Oblik vode". Prvog Oskara je dobio za film "Grand hotel Budapest".