Tim Rot stiže na SFF

Slavni britanski glumac i reditelj Tim Rot dolazi na 25. Sarajevo Film Festival gdje će mu biti uručeno Počasno srce Sarajeva, za izniman doprinos filmskoj umjetnosti.

Kako je potvrđeno, Rot bi u Sarajevo trebao stići sutra.

Nagrada će mu biti uručena na ceremoniji koja će se održati sutra u 20:30 u Ljetnom kinu Raiffeisen.

Rot će prethodno prošetati Crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala, a ranije istog dana, u 18:00, održaće Masterclass u kinu Meeting Point, saopšteno je iz Sarajevo Film Festivala (SFF).

Rot je tokom svoje karijere, duge skoro četiri decenije, utjelovio raznovrsne likove - sitnih kriminalaca, okorjelih negativaca, komičara, genijalnih naučnika. Raskošni talenat ovog glumca prepoznao je i slavni Kventin Tarantino, povjerivši mu uloge u filmovima "Reservoir Dogs" (Mr. Orandž), "Pulp fiction" (Ringo (Pumpkin), "Četiri sobe" (Ted) i "Mrska osmorka" (Osvaldo Mobrej), a pojavio se i u posljednjem Tarantinovom ostvarenju "Bilo jednom u Holivudu".

Za istorijsku dramu "Rob Roy" (1995) Rot je osvojio nagradu BAFTA za najboljeg glumca u sporednoj ulozi te je za istu ulogu nominovan i za Oscara, a u filmu "Everyone Says I Love You" Vudija Alena je čak i zapjevao.

Za rediteljski prvencac "The War Zone" (1999) dobio je brojne pohvale.

Pojavio se i na TV ekranima u ulozi Kala Lajtmena, u Foxovoj seriji "Lie to Me", te kao Džek Vort u seriji "Tin Star".