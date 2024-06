Tom Hardi ima loše vijesti za fanove franšize "Mad Max"

Džordž Miler planira peti "Mad Max" film pod nazivom "The Wasteland" (srp. "Pustara"), ali Tom Hardi ima loše vijesti za fanove koji se nadaju da će ga opet vidjeti u ulozi Maksa Rokatanskog u nastavku.

Mel Gibson bio je prvi glumac koji je glumio Maksa 1979. godine, s originalnom trilogijom koja ga je pretvorila u globalnu superzvijezdu.

Hardi je zatim preuzeo lik Maksa u filmu "Mad Max: Fury Road". Nakon toga je prije samo nekoliko sedmica uslijedio potpuno očajan spin-of ove franšize "Furiosa", bez Maksa.

Scenarista i redatelj Džordž Miler planira dovršiti ovu novu trilogiju filmom pod nazivom "The Wasteland". Ali Hardi nije tako siguran.

Dok je promovisao novi film "The Bikeriders", Hardija je "Forbes" pitao o predloženom filmu, a on je odgovorio: "Mislim da se to neće dogoditi."

Tom možda misli na razočaravajuću boks-ofis zaradu filma "Furiosa". Film je ostvario manju zaradu od svog budžeta nakon gotovo mjesec dana od prikazivanja, prenosi "Dexerto".

