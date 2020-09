Tom Kruz, NASA i Ilon Mask rade na novom filmu

Holivudska legenda Tom Kruz će u novom filmu da putuje u svemir.

Tom Kruz, Ilon Mask i NASA će udružiti snage kako bi zajedno radili na novom filmu, koji bi svjetlost dana trebalo da ugleda 2021. godine. Režiser će biti Dag Liman, poznat po tome što je režirao "Edge of Tommorow".

Svemirska stanica Aksiom će, tako, krenuti u svemirsku avanturu zahvaljujući kompaniji Spejs X, a članovi posade biće i Kruz i Liman. Zanimljivo je da obojica imaju pilotsko iskustvo, ali ovo putovanja će za njih biti nešto potpuno novo, prenosi britanski "Miror".

NASA je, takođe, na svom zvaničnom profilu na Twitteru potvrdila da će podržati novi film ranije ove godine.

"Potrebni su nam popularni mediji da inspirišu novu generaciju inženjera i naučnika, koji mogu da učestvuju u ambicioznim planovima kompanije NASA", napisali su.

Budžet filma biće 200 miliona dolara, a Liman već radi na scenariju.

Met Dejmon je, inače, u jednom intervjuu ispričao anegdotu o tome šta Tom Kruz radi kada mu čovjek koji je zadužen za bezbjednost kaže da je nešto opasno, i da ne može da se uradi na filmu.

"Odem do tog čovjeka i objasnim mu cijelu scenu, sve što hoću da uradim. On mi kaže: 'Ne možeš to, previše je opasno'. Onda samo nađem drugu osobu i postavim joj isto pitanje", citirao je Dejmon kolegu, prenosi "B92".