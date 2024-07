Tom Kruz nastavlja s vratolomijama i u 62. godini (FOTO, VIDEO)

Iako ima 62 godine, Tom Kruz i dalje oduševljava svojim sposobnostima, pa je tako ovog puta visio iz aviona u letu dok je snimao nove scene za Nemoguću misiju.

Zastrašujuće fotografije su se brzo proširile mrežama, a ovo nije prvi put da Tom Kruz snima ovakve scene.

Tom Cruise and Esai Morales filming #MissionImpossible8 . pic.twitter.com/9SECtT4jvK

“Činilo se da likovi snimaju scenu borbe u kojoj se bore jedni s drugima prije nego što se avion okrene naopačke. Pilot je bio obučen u zeleno, što sugeriše da će biti uklonjen sa scene, a Kruz i Morales će biti jedini u avionu”, naveo je izvor za Mirror.

Kruz je postao prepoznatljiv upravo po vratolomijama koje izvodi sam, a imao je i uloge za koje su takve stvari bile posebno potrebne počev od “Top Guna” do brojnih nastavaka “Nemoguće misije”, prenosi RTCG.

#TomCruise on the set of #MissionImpossible 8 yesterday........... 15.07.2024. pic.twitter.com/pLXeJfRI62