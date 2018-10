Tom i Džeri dobijaju igrani film?

Studio Hana-Barbera nam je podario klasik o mačku i mišu koji se svađaju do iznemoglosti, a "Warner Bros", sada želi da Tom i Džeri "ožive" na velikom platnu.

Variety javlja da bi hibrid igranog i animiranog filma mogao da počne sa snimanjem tokom 2019. godine, sa Timom Storijem u rediteljskoj stolici.

Stori je poznat po filmovima "Fantastic Four" i nastavku "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer", a snimao je i "Ride Along", kao i novog šafta, oko kojeg niko ne zna šta se dešava, prenosi portal "IGN".

Produkcija će, navodno, snimati stvarni svijet dok će Tom i Džeri biti dodati animacijom, kombinacija koju smo vidjeli u epskom filmu Who framed Roger Rabbit.

Mačor i miš neće imati glasove, već će se njihova interakcija umnogome svjesti na fizičku komediju koja nam je dobro poznata iz crtaća.

"Warner Bros", zapravo želi da testira mogućnost paralelnog rada ekipe "na terenu" i animatora, jer bi ovo u slučaju uspješnog eksperimenta postao samo prvi od brojnih hibrida koji su u planu.

Od tih drugih filmova jedino nam je poznat Space Jam 2, koji će ovaj put predvoditi Levron Džejms. Tu će se možda naći još i "Cat in the Hat", ali i novi Skubi Du sa Krisom Kolumbusom kao rediteljem (čovjek iza prva dva filma "Sam u kući").