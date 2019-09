Toni Stark živi i pojaviće se u filmu "Crna udovica"

​Veteran Marvela Robert Dauni Džunior navodno će se vratiti ulozi Tonija Starka u djelu pod nazivom "Black widow", navodi Dealine.

Studio još uvijek nije potvrdio ovakvu podjelu uloga, ali mediji vjeruju da će Dauni Džunior ponoviti ulogu Tonija Starka. Moguće da će se Stark pojaviti samo kao kameo, kratka, možda i samo glasovna uloga, navodi Ladbible, prenosi telegraf.rs.

Glumac (54) je Tonija Starka igrao duže od decenije, prije nego što smo u filmu "Rat beskraja" vidjeli kraj Ironmana, posljednju žrtvu koju je podnio kako bi univerzum nastavio da postoji.

Radnja filma "Black widow" o Nataši Romanov smještena je između filmova "Civil war" (2016) i "Infinity war" (2018).

Film o "Crnoj Udovici" gledaćemo sljedeće godine, a on će označiti početak "četvrte faze" Marvelovog filmskog univerzuma, koji još čine "The Eternals" (2020), "Shang-Chi and the legend of the ten rings" (2021), "Doktor Strejndž u multiverzumu ludila" (2021) i "Tor: Ljubav i grmljavina" (2021).