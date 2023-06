"Trag divljači" najbolji debitantski film

Nagrada "Zlatni klip" za najbolji debitantski film šestog festivala "Ravno Selo" pripala je "Tragu divljači" Nenada Pavlovića, dok je najbolji reditelj Nina Ognjenović za "Ovuda će proći put", saopštili su danas organizatori.

"Zlatni klipovi" Međunarodnog festival prvog ili drugog filma, okončanog u nedjelju u bačvanskom mjestu Ravno Selo, donijeli su Pavloviću 1.000, a Ognjenović 1.500 nagradnih evra, kaže se u saopštenju.

Tokom četiri dana "Ravno Selo" filmskog festivala prikazano je 40 filmova u četiri programske cjeline, a na svečanom zatvaranju dodijeljeni su i "Zlatni klip" za najbolji film po izboru publike "Indigo kristalu" reditelja Luke Mihailovića, uz 500 evra nagrade.

"'Zlatni klip' za najbolji dokumentarni film uz novčanu nagradu od 500 evra dodeljena je za film 'Will You Look At Me" reditelja Šuli Huang. U istoj kategoriji dodeljeno je i specijalno priznanje za najbolji dokumentarni film 'Moj crveni film' Nenada Pržulja", kaže se u saopštenju.

Kako je navedeno, plaketa "Prvi metar" za najbolji studentski film uz 500 evra dodijeljena je Sari Radusinović za "Kad zaboraviš juli", a u istoj kategoriji "Specijalno priznanje" za najbolji studentski film pripalo je Vidi Jović za "Dunavski park".

Kompanija "Gorki list" dodijelila je nagradu za najboljeg mladog glumca festivala i 1.000 evra Neveni Nerandžić za ulogu Manje u filmu "Manja", saopštilo je "Ravno selo".

Stručni žiri činili su glumica Milica Tomašević, dramaturg Kosta Peševski i reditelj Sali Saliji Salini, a žiri publike organizatorka kulturnih dešavanja Maja Maraš, sekretar mjesne zajednice Ravno Selo Vuk Jevtović i predsjednica Skupštine opštine Vrbas Sanja Žigić.

Filmski kritičar Dejan Dabić je bio predsjednik jednočlanog žirija dokumentarnog programa "Kratkih 100 minuta”, a docent Fakulteta dramskih umjetnosti Beograd Ognjen Rakčević je bio predsjednik jednočlanog žirija selekcije studentskog filma.

Osnivač festivala glumac Lazar Ristovskog poručio je da je izgradnjom Doma kulture u Ravnom Selu "prva etapa cilja ostvarena".

"Nije bilo lako svih ovih godina, ali smo uspeli. Dom je napravljen, a uskoro stiže nameštaj i tehnika. Nadam se da ćemo već od septembra startovati sa redovnim programima, počev od bisokopskih filmova, pozorišnih predstava i muzičkih događaja", naveo je Ristovski.

Festival je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Ministarstvo kulture Srbije, Grad Vrbas i producentska kuće Zilion film, prenosi "Telegraf".