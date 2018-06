Trejler za novog Spajdermena krije zanimljiv detalj

Nedavno objavljeni trejler za novi animirani film "Spider-Man: Into the Spider Verse" izgleda prilično dobro. A ono što je posebno zanimljivo za fanove "Čovjeka pauka" sa ovih prostora je jedan zanimljov detalj.

Radnja filma događa se u alternativnom univerzumu, u kome crni dječak Majls Morales postaje Spajdermen.

Sudeću prema trejleru, jugoslovenska autoindustrija u paralelnom univerzumu nije poklekla pod teretom sankcija, bombardovanja fabrike 1999. godine i potonje trenzicije, već je američkom tržištu ponudila novi moderni Yugo.

Reklamu futurističkog Yuga prati kretivni slogan "Wherever YUGO, i go", odnosno,"Gde ideš ti, idem i ja".

Slogan prati nešto slikovitija poruka: "It’ll get you from A to B", ili u prevodu: "Odvešće vas od tačke A do tačke B".