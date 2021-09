Tri filma koja su dobila najviše "Oscara"

Osvajanje "Oscara" oduvijek je smatrano svojevrsnim vrhuncem uspjeha nekog filma.

Dodjela ovog značajnog priznanja i dalje je najvažnija holivudska noć i nagrada za većinu filmskih glumaca, reditelja i drugih osoba koje stavljaju svoj potpis na neki filmski naslov. Neki od njih su napravili prekretnice i revolucije u svjetskoj kinematografiji, te su kao takvi poslužili kao mjerilo za kvalitet. U istoriji dugoj 93 godine briljirali su brojni filmovi, ali tek ih je nekoliko uspjelo osvojiti čak 11 čuvenih zlatnih kipića. Ako je vjerovati ovoj nagradi i njenoj svrsi, ovo je lista onih najuspješnijih oskarovskih filmova ikad.

"Ben Hur", "Titanik" i "Gospodar prstenova: Povratak kralja" smatraju se najnagrađivanijim filmovima u istoriji "Oscara", a odmah za njima slijede i oni koji su imali takođe odličan uspjeh, ali s ipak malo manje nagrada. Tako su se sljedeći na skali našli "Priča sa zapadne strane" sa zapaženih 10 nagrada, čuveni "Amadeus" sa osam cijenjenih "Oscara", te "Engleski pacijent" sa devet.

"Ben Hur"

Ovaj filmski klasik iz 1959. godine danas se smatra najboljom epskom filmskom pričom u američkoj kinematografiji. Fascinantno je sve što obilježava film, a posebno kostimografija, uz savršenu tehniku snimanja. Upravo je akciona scena trke konja i kočija bila revolucionarna za filmsku industriju - bila je najduža scena u filmu dotada. Radnja klasika, koji je zapravo rimejk originala, prati bogatog jevrejskog princa Judu Ben Hura, koji živi dobar život u Jerusalimu. Međutim, kad u taj grad dođu rimski vojnici na čelu s komandantom Mesalom, Judin život drastično se mijenja, a posebno nakon što zbog nesrećnog spleta okolnosti biva osuđen na prognanstvo i kaznu za cijelu njegovu porodicu.

"Titanik"

Džek i Rouz postali su najslavnija ljubavna priča u filmskoj istoriji, a film je lansirao karijere Kejt Vinslet i Leonarda Dikaprija, koje i danas publika prepoznaje kao najveće holivudske velikane. Osvojio je čak 11 "Oscara", među kojima su i oni za najboljeg režisera (Džejms Kameron) i najbolji film, a iako je izgubio u kategoriji originalne pjesme, i danas baš svi znaju kultnu numeru. Nesrećna ljubav naišla je na simpatije cijelog svijeta, tako da danas rijetko ko ima da ne zna o čemu se radi u čuvenom "Titaniku".

"Gospodar prstenova: Povratak kralja"

Daleko najslavnija filmska trilogija odnosno franšiza bila je fascinantan ulazak fantastike u mejnstrim žanr. Reditelj Piter Džekson unio je epske avanture u kino-dvorane na spektakularan način, a osim toga, trilogija je kristalizovala mogućnosti specijalnih vizuelnih efekta i rasplamsala kreativnost filmskih umjetnika u ovom polju. To je tek djelić uticaja LOTR-a na svijet filma, a značaj trilogije ovjenčan je 2003. godine, kad je posljednji nastavak "The Return of the King" odnio čak 11 "Oscara", među kojima su, očekivano, oni za vizuelne efekte, miksanje zvuka, montažu, kostimografiju, ali i oni za najbolji film i reditelja.