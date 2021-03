Tvorac "Game of Thronesa" potpisao novi višemilionski ugovor sa HBO

Nakon ogromnog uspjeha HBO-ovih adaptacija knjiga Džordža RR Martina iz serijala "Game of Thrones", ovaj pisac naučne fantastike potpisao je novi ugovor o razvoju nekoliko novih serija za HBO Max.

Američki magazin Hollywood Reporter otkrio je da je autor, koji je osvojio četiri nagrade Emmy, potpisao vrijedan osmocifreni ugovor na period od pet godina.

Martin je trenutno uključen u pet projekata za HBO, uključujući i razvoj serije "House of the Dragon" koja je smještena 300 godina prije događaja iz serijala "Game of Thrones", a fokus projekta biće na moćnoj dinastiji Targaryen koja je nekada vlada čuvenim Westerosom.

Serija će imati 10 epizoda, a snimanje bi trebalo početi sljedećeg mjeseca. Za sada je poznato kako će u seriji učestvovati Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Paddy Considine i Matt Smith, prenosi "Klix".

Drugi projekat u koji je pisac trenutno uključen tiče se serije s radnim naslovom "10.000 brodova" čija tema bi se trebala odnositi na život kraljice Nimerije koja je živjela 1.000 godina prije događaja iz knjige "Game of Thrones".

Martin je takođe izvršni producent filma "Who Fears Death" koji zapravo predstavlja adaptaciju romana Nnedija Okorafora iz 2011. godine i adaptaciju romana "Roadmarks" iz 1979. godine Rogera Zelaznyja.

Martinovo djelo "Sandkings" iz 1979. trenutno se priprema za filmsku adaptaciju, a režiser filma trebao bi biti Gore Verbinski.

Serijal "Game of Thrones" emitiran je između 2011. i 2019. godine te je bio jedan od najuspješnijih projekata HBO-a, a serija je osvojila 59 Emmy nagrada što je predstavljao rekord za jednu seriju.

Međutim, ljubitelji serijala i dalje čekaju da pisac završi s projektom šeste knjige iz serijala pod nazivom "Winds of Winter". Martin je nekoliko puta govorio o izlasku ove knjige te je više puta odgađao njen izlazak.

Ipak, autor se nedavno oglasio te je rekao kako bi knjiga trebala izaći do kraja 2021. godine.