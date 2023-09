Tvorac "Igre prijestola" i drugi poznati pisaci podigli tužbu protiv OpenAI

Platforma ChatGPT kompanije OpenAI postala je meta velike nove tužbe koja tvrdi kako je američka kompanija nezakonito koristila autorska djela poznatih autora kako bi trenirala svoju vještačku inteligenciju (AI).

Tužilac je "Authors Guild", profesionalna organizacija za objavljene pisce sa sjedištem u Njujorku, a grupa od 17 pisaca, uključujući Džordža R.R. Martina, Džona Grišama, Žodi Pikult, Džordža Sandersa i Džonatana Franzena, pridružila se tužbi u obliku grupne pravne akcije protiv OpenAI-a.

Tužba, podnesena 19. septembra pred Američkim saveznim sudom za Južni okrug Njujorka, traži privremenu zabranu OpenAI-u da nastavi koristiti autorska djela autora za treniranje ChatGPT-a, kao i nespecifikovanu finansijsku naknadu (i zakonom propisane naknade do 150.000 dolara po svakom povrijeđenom djelu).

Potparol OpenAI-a izjavio je u izjavi za "AP": "Imamo produktivne razgovore s mnogim kreatorima širom svijeta, uključujući Authors Guild, i sarađujemo kako bismo razumjeli i raspravljali o njihovim zabrinutostima u vezi s tehnologijom vještačke inteligencije. Optimistični smo i uvjereni kako ćemo i dalje pronalaziti korisne načine saradnje."

Ova tužba dolazi nakon slične tužbe podnesene u julu ove godine, u ime američke glumice i komičarke Sare Silverman i još dva autora, koji optužuju Metau i OpenAI da nezakonito koriste autorska djela, uključujući Silvermanin bestseler iz 2010. "The Bedwetter: Stories of Courage, Redemption, and Pee", za treniranje svojih AI sistema, navodi "PoslovniPuls".