Twisted Metal: Luda avantura sa mnogo auta, pucačine i krvi

Postoji istorija prilagođavanja video igara za TV (i film), ali donedavno to nije bio uspješan poduhvat. Sve do sada. Legendarna igrica sa Soni konzola, "Twisted Metal” je predstavljena kao ultimativno luda avantura sa mnogo zabave, auta, pucačine i oružja. Bez mnogo zavrzlama, ovo je ravno i gas do daske u uništavanju i zabavljanju.

Za razliku od ranih adaptacija, najnovije serije nisu bile namijenjene djeci: “Assassin’s Creed” i “The Witcher” imaju ocjenu M, a “Halo” i ovogodišnji hvaljeni “The Last Of Us” ocjenu MA.

Svi su zahtjevali ozbiljno širenje svijeta. Ali niko više od novog “Twisted Metala”, temeljenog na dugotrajnoj franšizi "borbe automobila", u kojoj je jedini "zaplet" vožnja ludo modifikovanih automobila u nasilnom takmičenju za život, čiji je jedini cilj biti posljednji živ.

Tvorci Majkl Džonatan Smit (pisac na “Cobra Kai”) i pisci Ret Ris i Pol Vernik (obojica scenaristi na filmovima “Deadpool”) upotrijebili su minimalan izvorni materijal kako bi stvorili novu priču. Ili samo priča, zapravo.

Now watching Twisted Metal. The trailer had me hooked,seems like a fun show. Just having a Post Apocalyptic setting is enough to convince me to watch it lol. Has some The Division 2 type feel to it and i love it! pic.twitter.com/LtApjpiiJ8 — Manraj Singh (@Boo_Imvengeance) September 19, 2023

Odlučili su se za pouzdano popularno postapokaliptično okruženje, u kojem je SAD uglavnom pustoš zbog neke neodređene katastrofe prije 20 godina, a većina stanovnika živi u gradovima ograđenim zidinama.

Izvan ovih gradova lutaju nasilni odmetnici i krvoloni gubitnici, kriminalci koji su izbačeni vani da se “bore za ono što je ostalo”, a većina ih izgledaju kao statisti iz Bijesnog Maksa.

Entoni Maki je Džon Do, koji radi kao "mljekar", dostavljajući pakete između gradova u svom izlupanom Subaruu. On je optimističan tip, s obzirom na stresove njegovog posla; u prvih pet minuta brutalno je sredio vozače tri automobila opremljenih krovnim bacačima raketa.

Ali Džon, koji nema predapokaliptičnih uspomena i ima samo spaljenu fotografiju svoje porodice, usamljen je, pa kad mu Rejven (Nevi Kembl) ponudi utočište unutar udobnog i zaštićnog grada u zamjenu za njegovu najopasniju isporuku dosad, on je u velikom iskušenju da obavi zadatak. Jer, konačna nagrada nije ni malo naivna, život bez stresa.

I'd choose the current show i'm watching! Twisted Metal! It didn't waste no time in showing how the show and the character is going to be like and i love it!!!! https://t.co/lLjeUkLoG7 pic.twitter.com/A5W6wXmiSI — Manraj Singh (@Boo_Imvengeance) September 20, 2023

Prije nego što je otputovao daleko, Džon se našao u škripcu i dobio je nevoljnog pomoćnika koju je nazvao Tiha (Stefani Beatriz), a ona je na nišanu samozvanog policajca Stona.

A tu je i Svit Tut, ludi ubica obučen u zastrašujućeg klovna iz noćne more koji živi sam u starom kazinu. Glumi ga fizički WWE hrvač Samoa Džo (a.k.a. Nufolau Joel Seanoa), a glas mu posuđuje Vil Arnet, ima najbolje rečenice u seriji, u tradiciji mnogih velikih psihopata iz slešer filmova iz osamdesetih i 90-ih.

Kada se Džon sprijatelji s njim kako bi preživio, on objašnjava da je poznat kao Džon Do zbog svoje amnezije.

Just finished watching Twisted Metal ...... What a f*cked up series , I love it ! #TwistedMetal pic.twitter.com/kmuIRnEe0r — Christopher Renato (@Cradhitama) September 22, 2023

Većina (čestog) nasilja je krvava, ali karikaturalna; čak se i scene u kanibalskoj mesnici odvijaju u korist smijeha, s potencijalnim žrtvama koje drže u kadama s marinadom.

I dok postoji nit društvenih komentara ispod borbe u vozilima, “Twisted Metal” je lud kao što biste i očekivali, sa dovoljno nevjerovatnih jurnjava automobilima da zadovolji obožavaoce igre.

Sam Svit Tut je personifikacija serije: brutalno nasilan, ali glup i neobično simpatičan.