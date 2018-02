U Glavnom programu Festa 16 ostvarenja iz cijelog svijeta

Ovogodišnji Glavni takmičarski program Festa nudi 16 brižljivo odabranih filmova iz Mađarske, Danske, Irana, Kine, Argentine, Libana, Grčke, Hrvatske, SAD, Rusije, Italije, Švajcarske, najavili su danas organizatori.

Među njima su oni koji tretiraju goruće društvene i socijalne teme, ali i oni koji nam na izuzetan način približavaju ličnosti koje su svojim stvaralaštvom inspirisali generacije.

Geneze sukoba podijeljenih svjetova, socijalizacija migranata ili samo naizgled sizifovsko suprotstavljanje znatno moćnijima, samo su neke od tema koje će obilježiti ovogodišnju glavnu takmičarsku selekciju.

Film "Uvreda" libanskog reditelja Zijada Dueirija našao se među ovogodišnjim kandidatima za Oskara za najbolji strani film.

Dueiri ne preza od kontroverznih tema uvijek turbulentnog bliskog istoka, te ne čudi što je njegov posljednji film već zabranjen u Palestini i Jordanu.

Uvreda počinje jednim naizgled banalnim događajem u Bejrutu- Toni, Libanac hrišćanin, slučajno sa svog balkona polije vodom građevinskog radnika Jasera, izbjeglicu iz Palestine.

Uvrede počinju da lete, a sukob zatim eskalira u fizički obračun, a onda i u sudsku parnicu koja potpiruje tenzije širom grada.

Iranski film "Bez datuma" i potpisa Vahida Džalivanda takođe počinje jednim naizgled banalnim incidentom koji izaziva niz dramatičnih lančanih reakcija - ugledni patolog slučajno izazove udes sa motorom na kome je četvoročlana porodica.

Iako niko nije povrijeđen i naizgled nema posljedica, mali dječak iz udesa sutradan završi na stolu patologa.

Zvanično je preminuo od trovanja hranom, ali patolog je mučen savješću i pitanjem kolika je njegova odgovornost za dječakovu smrt.

Ova napeta psihološka drama prikazana je u selekciji Horizonti u Veneciji gdje je ovjenčana nagradama za najboljeg reditelja i najboljeg glumca.

Biografsko ostvarenje "Niko 1988" italijanske rediteljke Suzane Nikjareli, koja će biti gošća FEST-a na iznenađujuće autentičan način prikazuje posljednje godine Legendarne Niko, pjevačice benda Velvet underground i muze Endija Vorhola.

"Danska Helen Miren", nagrađivana glumica Trine Dirholm, našla se u naslovnoj ulozi gdje je pokazala ne samo glumački talenat već i glas vrijedan divljenja.

U Festovom glavnom programu našlo se još jedno biografsko ostvarenje: "Dovlatov", koje dolazi pravo sa svjetske premijere u takmičarskom programu Berlinala.

Ovaj film prikazuje četiri dana u životu čuvenog ruskog pisca Sergeja Dovlatova, a naslovnu ulogu tumači srpski glumac Milan Marić.

Paolo Ðenoveze, čiji smo posljednji film, "Potpuni stranci" imali prilike da vidimo na prošlom Festu, u Beogradu će predstaviti "Pravo mjesto".

Ovo je adaptacija američke serije The Booth at the end, i prati grupu ljudi koje naizgled ništa ne vezuje, ali koji ulaze u faustovski pakt sa misterioznim čovjekom.

Odmor u švajcarskim planinama postaje nadrealna noćna mora za jedan austrijski bračni par u filmu Grega Zglinskog, "Životinje", crnohumornoj mješavini Linča, Hičkoka i Polanskog.

Debitantski film mladog Ivana Šahnazarova, nasljednika Karena Šahnazarova, simbolično se zove "Rok", što može da znači i „sudbina“ i „rokenrol“, a oba igraju veliku ulogu u ovoj priči koja prati jedan provincijski muzički trio u pohodu na uspjeh.

Goruću temu migracija obrađuju dva filma takmičarske selekcije: "Šarmer" iranskog debitanta Milada Alamija govori o imigrantu koji pokušava da obezbijedi sebi brak sa ženom iz Danske kako bi mogao da ostane u Evropi, dok "Trg Amerika" Janisa Sakaridisa povezuje nekoliko priča koje se razvijaju u Atini gdje rastući broj imigranata podgreva tenzije.

Iz Hrvatske nam stižu dva Festova veterana sa novim filmovima- Branko Sćmidt predstaviće svoj film "Agape", a Nevio Marasović ostvarenje "Comic Sans". Shmidt se hvata u koštac sa kontroverznom temom- pedofilijom u katoličkoj crkvi.

Goran Bogdan tumači sveštenika za čiju se naklonost bore dvojica tinejdžera koje glume Denis Murić i Pavle Čemerikić, publici poznati po, za obojicu debitantskom, ostvarenju "Ničije dijete".

Nevio Marasović, jedan od najtalentovanijih mladih reditelja u regionu, predstaviće svoj novi film o grafičkom dizajneru koji kroz niz komičnih i dramatičnih događaja stiče novu perspektivu o međuljudskim odnosima sa svojim ocem, djevojkom i drugim bliskim ljudima.

Sa dva suprotna kraja svijeta stižu nam argentinski film "Sezona lova" i kineski "Anđeli nose bijelo", a režiju oba potpisuju žene.

Argentinska debitantkinja Natalija Garahjola u svom filmu bavi se odrastanjem i stasavanjem problematičnog mladića koji nakon smrti majke odlazi da živi sa otuđenim ocem u divljini Patagonije.

Kineska rediteljka Vivijan Kju hrabro istupa sa delikatnom pričom koja još uvijek nije odobrena od strane strogog kineskog odbora za cenzuru, te je pitanje da li će ikad biti prikazana u njenoj rodnoj zemlji.

Kroz priču o mladoj djevojci koja postaje svjedok seksualnog zlostavljanja dvije djevojčice, ali plaši se da će izgubiti posao ako otkrije istinu, Kju ogoljava ozbiljne probleme kineskog društva, posebno ističući težak položaj u kome se žene nalaze.

U takmičarskom programu su i troje iskusnih stvaralaca: Pol Šrejder u novom filmu "Iskušenik" prikazuje patnje sveštenika jedne male crkve koga grize savjest zbog smrti sina, a njegova vjera biva još više uzdrmana kada jedan njegov parohijan izvrši samoubistvo.

En Fontejn režirala je dramu Marvin o sazrevanju jednog mladića u ruralnoj Francuskoj, koja je prikazana u Veneciji u selekciji Horizonti i osvojila nagradu „Queer Lion“.

Marta Mesaroš biće gošća FEST-a i predstaviti svoj novi film Aurora Borealis u kome priča o jednoj porodici, njihovim tajnama i traumama, preplićući dvije priče koje se razvijaju u savremenoj Mađarskoj i pedesetim godinama prošlog vijeka.