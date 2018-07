U Puli izložba fotografija i monografija o Mileni Dravić

Povodom 65. Filmskog festivala u Puli, u galeriji Srpskog kulturnog centra Pula u četvrtak, 12. jula, biće otvorena izložba fotografija "Milena", koju su priredili Maja Medić i Stefan Arsenijević.

Dan kasnije će u bioskopu "Valli" biti predstavljena i monografija posvećena izuzetnom opusu heroine srpske i jugoslovenske kinematografije Milene Dravić, autorke Tatjane Nježić.

Događje, kojima će prisustvovati i Milena Dravić, organizuje Kulturni centar Beograda u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, Udruženjem dramskih umetnika Srbije, Srpskim kulturnim centrom Pula - SKUC i Klubom Srba Istarske županije, a pod pokroviteljstvom Grada Pule i Istarske županije.

Dio izložbene postavke, koja će trajati do 27. jula, je i dokumentarni filma "Mali film o velikoj Mileni" reditelja Miloša Radovića. Već poslije prvog filma "Vrata ostaju otvorena" (1959) Františeka Čapa, kritika je pisala: Zvijezda je rođena.

Od tada do danas, od spektakularnih ratnih epopeja do subverzivnih filmova crnog talasa, od ekranizacija narodne poezije do savremenih drama, od velikih tragedija do popularnih komedija, Dravić je bila i ostala autentična heroina srpske, jugoslovenske i kinematografije regiona. U skoro šestdeset godina dugoj karijeri igrala je u preko stotinu filmova i osvojila mnogobrojne filmske nagrade, medju kojima su najveće Zlatna palma u Kanu za ulogu u filmu "Poseban tretman" Gorana Paskaljevića, dvije Zlatne i pet Srebrnih arena na Filmskom festivalu u Puli.

Dobitnica je i nekoliko nagrada za životno djelo: Žanka Stokić, Nušićeva nagrada, Pavle Vuisić i Dobričin prsten. Monografiju "Milena Dravić" objavilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije kao svoju 22. knjigu posvećenu dobitnicima Dobričinog prstena, čiji je Milena 30. laureat. O njenom pozorišnom, filmskom i televizijskom opusu pišu Dušan Kovačević, Aleksandar Milosavljević, Ranko Munitić, Radoslav Zelenović, Branka Otašević i Zorica Pašić, kao i Haris Pašović, Varja Močnik iz Kinoteke Slovenije i Daniel Rafaelić, čelnik HAVC-a.

Dio "Stihovi za Milenu" sadrži njoj posvećene pjesme Arsena Dedića, Dušana Makavejeva i Ljubiše Bačića. Posljednji dio "Šta je to u njoj..." obuhvata tekstove Dejana Mijača, Paola Madjelija, Jagoša Markovića, Branke Krilović, Gorana Paskaljevića, Puriše DJordjevića, Renate Ulmanski, Borke Pavićević, Zdravka Šotre, Radeta Šerbedžije, Želimira Žilnika, Mire Furlan, Ivana Medenice, Jelene DJokić, Jelisavete Seke Sablić, Milana Karadžića.