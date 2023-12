U bh. kina i bioskope od 07. decembra stiže novi hit horor "Crni petak"

Novi slasher horor "Crni petak" (Thanksgiving) radi kojeg ćete se dobro zamisliti kad idući put budete žurili po popust ili na večeru kreće ove sedmice sa prikazivanjem u BH kinima i bioskopima. Ovaj žestoki horor stiže kao savršeni završetak prodajnog ludila sa velikim i visokim popustima, jer su glavne žrtve oni koji su prouzročili nerede za vrijeme američkog otvaranja popularnog Black Fridaya.

Satiričan, urnebesan, brutalan i bez pardona, Crni petak je old-school slasher horor s modernim duhom, a već se nekoliko sedmica sa dobrim uspjehom prikazuje u Sjevernoj Americi. Na Rotten Tomatoesu od kritičara ima ocjenu 86%, a kad su u pitanju ovakvi naslovi – često ih publika voli još više od kritike!

Prvi trailer filma na dinamičan način izmjenjuje simpatičan šarm američkog gradića s jezivim kadrovima serijskog ubice koji svoje žrtve priprema za najstrašniju večeru ikada. Nakon što neredi na Crni petak završe tragično, misteriozni ubica inspirisan Danom zahvalnosti teroriše Plymouth – mjesto koje je osnivač tog praznika. Otimajući stanovnike jednog po jednog, uskoro otkriva svoj strašni praznični plan. Hoće li grad otkriti ubicu i preživjeti praznike... ili će svi postati gosti za njegovim uvrnutim prazničnim stolom?

Reditelj filma je Eli Roth, ikona splatter i slasher horor filmova, poznat po klasicima Koliba straha, Hostel, Hostel 2 i erotskom trileru Knock Knock s Keanu Reevesom i Anom de Armas. U glavnim ulogama pojavljuju se Patrick Dempsey (serija Uvod u anatomiju, nadolazeći Ferrari), Milo Mannheim (Zombies trilogija, Ples sa zvijezdama) te jedna od najpopularnijih tiktokerica današnjice Addison Rae!

Patricka Dempseya upravo je People magazin proglasio najseksipilnijim muškarcem 2023. godine, Milo Mannheim pojavljuje se u spotu "Feather" Sabrine Carpenter, američke pjevačice i glumice poznate po Disney serijama koja je ove godine otvarala Taylor Swift koncerte na kompletnoj Era turneji, najprofitabilnijoj muzičkoj turneji jedne pjevačice ikada, a Addison Rae nedavno je potpisala ugovor s Netflixom i tako uspješno zakoračila i u filmske vode.

"Crni petak" stiže u BH kina i bioskope 07.decembra u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH, a do tada – prijatno, i sretno sa šopingom! C2 film za novogodišnje praznike najavljuje otvaranje nove hit romantične komedije „Samo ne ti“ (Anyone but You) u kojoj ćemo u naslovnim ulogama gledati australijsku ljepoticu Sidney Sweeney i zgodnog Glena Powella.

PREŽIVITE CRNI PETAK U BH KINIMA I BIOSKOPIMA OD 07.DECEMBRA!

