U kina dolazi "Sisu" – vrhunski spoj Johna Wicka, westerna i Tarantina

U kina u BiH 8. juna stiže finski ratni akcioni spektakl smješten u vrijeme kraja Drugog svjetskog rata kada su nacisti već bili pri kraju. Smješten u daleku Laplandsku divljinu Finske, koja je poslužila za predivne kadrove koji evociraju usporedbe s vesternom, SISU je divlja avantura od početka do kraja koja želi gledatelje šokirati svojom nasilnom brutalnošću, ali i zabaviti sekvencama apsolutne nadmoći glavnog lika Aamatija - veterana finskog rata sa Sovjetima 1939. godine.

Necenzurisani trailer filma pokazuje spoj modernog stila i prekrasne kinematografije s akcionim scenama koje daju hommage 80-im i 90-im. Tokom posljednjih očajničkih dana Drugog svjetskog rata, usamljeni tragač zlata (Jorma Tommila) sreće se sa nacistima u akciji spaljivanja zemlje pri povlačenju u sjevernoj Finskoj. Kada mu nacisti ukradu zlato ubrzo shvataju da nije riječ o običnom rudaru. Bez obzira na prepreke koje nacisti stavljaju pred njega, on će ići do kraja kako bi vratio svoje zlato – čak i ako to znači ubijanje svakog nacista koji mu se nađe na putu…

Sisu najavljuju kao spoj napeto koreografiranih scena borbe i gotovo superherojske nadmoći glavnog lika viđenih u serijalu filmova o John Wicku, spektakularnih, nabrijanih akcionih scena po kojima je hvaljen Mad Max serijal te Tarantinovskog pomaknutog humora i šarene, prekrasne kinematografije putem koje zabačena Laplandska divljina Finske daje filmu poseban štih klasika westerna.

Sisu dolazi u kina i bioskope u BiH 8.juna u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH. Trenutno na temelju ocjena kritičara na stranici Rotten Tomatoes ima 94% opisujući ga „nečuveno zabavnim“ i „divljom vožnjom koja se mora pogledati“.

Premijeru je imao na Toronto Film Festivalu, a na Sitges festivalu u Španiji osvojio je čak 4 nagrade – za najbolji film, glavnog glumca, kinematografiju i muziku. Filmovi kultnog finskoj autora Jalmarija Helandera su uvijek rađeni u svojevrsnoj posveti akcionim hitovima 80-ih i 90-ih, ali podignuti na višu razinu urnebesnim, zabavnim i nesvakidašnjim autorskim stilom te fantastičnom i zastrašujućom interpretacijom glavnog lika od strane najvećeg finskog glumca današnjice Jorme Tommile. Šta SISU zapravo znači? Saznajte uskoro na velikim ekranima!