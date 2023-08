U ponedjeljak preminuo Vilijam Fridkin (VIDEO)

LOS ANĐELES - Filmski režiser Vilijam Fridkin preminuo je juče u Los Anđelesu u 88. godini.

Vijest je potvrdila njegova supruga i bivša producentkinja Šeri Lensing, prenosi "The Guardian".

Fridkin je 1972. godine osvojio Oskara za najbolju režiju za film "Francuska veza", koji je osvojio i Oskara za najbolji film te godine.

Dvije godine kasnije, njegov film "Istjerivač đavola" bio je nominovan za najbolju režiju i najbolju film, ali nije osvojio nagrade.

"Fridkin se smatra jednim od najhrabrijih i najuticajnijih talenata svoje generacije", navodi britanski list.

"All of the films I have made, that I have chosen to make, are all about the thin line between good and evil. And also the thin line that exists in each and every one of us. That's what my films are about." Behind the scenes The Exorcist William Friedkin, 1973