U poslednjoj epizodi Igre prijestola ostavljena Starbaks čaša

U četvrtoj epizodi finalne sezone serije "Igra prijestola" napravljen je propust jer se u jednoj sceni u kadru našla i čaša kafe iz Starbaksa.

Ta scena veoma brzo se proširila društvenim mrežama, a brojni obožavaoci serije ogorčeni su jer smatraju da je serija urađena nemarno.

Naime, u sceni u kojoj se pojavljuju Kit Haringtonom i Emilija Klark u kadru na stolu se može videti i papirna čaša iz kafeterije Starbaks, prenosi CNBC.

Kako se navodi predstavnici kompanije HBO i Starbaks nisu bili dostupni za komentar.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9