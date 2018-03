U pripremi film o korijenima "Sopranovih"

U pripremi je film čija radnja prethodi početku kultne serije "Sopranovi", rečeno je iz izvora bliskih produkciji filma, čime su potvrđene informacije portala Deadline.

Studio “New Line Cinema” kupio je prava na scenario naslovljen "The Many Saints of Newark" koji su napisali Dejvid Čejs, tvorac "Sopranovih", i Lorens Koner, filmski i televizijski scenarista.

Priča je smještena u šezdesetim godinama u Nju Dersiju, s pozadinom rasnih nemira u najvećem gradu u toj saveznoj državi - Njuarku, rečeno je iz istog izvora.

Radiće se o napetostima između afroameričke i italijansko-američke zajednice, još izraženijim u svijetu organizovanog kriminala.

Detalji projekta još se drže u tajnosti, ali nekoliko likova iz serije "Sopranovi" trebalo bi da se pojave u filmu.

Nažalost, sigurno je da Džejmsa Gandolfinija, nezaboravnog Tonija Soprana iz serije, neće biti u tom filmu. Glumac je umro u junu 2013. od srčanog udara, u 51. godini.

Koscenarista Dejvid Čejs biće i producent filma, i biće konsultovan u postupku odabira reditelja čije ime još nije poznato.

Emitovani od 1999. do 2007. na američkom kablovskom kanalu HBO, "Sopranovi" predstavljaju, po mišljenju brojnih stručnjaka, prekretnicu u istoriji TV serija.

Mnogi vide u toj sagi o mafijaškoj porodici iz Nju Džersija početak onoga što se danas smatra novim zlatnim dobom televizijskih serija.

"Sopranovi” su imala šest sezona i ukupno 86 epizoda, a nagrađeni su s 21 nagradom Emi i pet Zlatnih globusa.