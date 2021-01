U seriji "Prijatelji" glumio i Čendlerov pravi otac

Prošlo je 26 godina od prve i 16 godina od posljednje epizode hit sitkoma "Prijatelji" (Friends), a fanovi su bili prosto ubijeđeni da nakon toliko vremena o ovoj komediji znaju baš sve.

Ali, ova serija izgleda i dalje krije svoje male tajne, jer jedan detalj je nedavno isplivao na vidjelo.

Da li ste znali da je otac Metjua Perija, koja u serji igra Čendlera, takođe glumio u ovoj seriji?

Peri stariji u seriji nije glumio oca svom biološkom sinu, već Rejčelinom dečku Džošui.

On se pojavio u epizodi "The One With Rachel's New Dresss", u kojoj Džošua, misleći da su mu roditelji na putu, dovede Rejčel svojoj kući.

Ona se skine u kombinezon, želeći da ga zavede, a onda naleti na njegove zbunjene roditelje. Polugola počne da ih ubjeđuje da je to zapravo njena nova haljina, po posljednjoj modi, te ode toliko daleko da na kraju završi u restoranu praktično u donjem vešu, podsjeća "Telegraf.rs".