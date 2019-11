U susret dodjeli "Oscara": Kvalitet u sjenci rodne ravnopravnosti

Od ostvarenja "Little Women" i "Bombshell" sa jedne strane i "Irishmana" i "The Two Popes" sa druge, Akademija filmskih umjetnosti i nauka će ove godine imati jako težak zadatak odabira nominovanih filmova za najprestižniju filmsku nagradu "Oscar".

U duhu ovogodišnjeg tihog takmičenja muških protiv ženskih filmova polna podjela je iznjedrila na ženskoj strani dva veoma cijenjena naslova "Bombshell" i "Little Women". Obje priče prate žensku odbranu nasuprot muške dominacije u društvu. Glavne uloge u ovim filmovima tumače dive Holivuda Meril Strip, Ema Votson, Nikol Kidman i mnoge druge.

Na drugoj strani su bardovi sedme umjetnosti na čelu s Robertom Deniro i Alom Paćinom, koje će predvoditi Martin Skorseze. Naravno, publika polaže i velike nade u film "Joker", koji je ovog mjeseca oborio sve rekorde gledanosti.

U posljednjih nekoliko godina filmska industrija je jasno naglasila da postoji neravnopravnost na filmskom platnu, međutim priča se uglavnom završavala samo na uočavanju problema. Ove godine stvari su drugačije. Veliki broj autorki se predstavio sa sjajnim filmovima, kao što su "Booksmart", "Late Night", "Little", "What Men Want", krimi-pričama "Hustlers", "The Kitchen", "Miss Bala", hororima "Midsommar", "Ma", "Crawl", pa čak i superherojskim ostvarenjima kao što je "Captain Marvel".

Ovi filmovi, iza kojih stoje žene, postavili su se kao jaki konkurenti ostvarenjima iza kojih stoje muškarci, a kako pojedini kritičari smatraju ovakva pojava se dešava s razlogom, jer muški autori ne mogu tako dobro ispričati žensku priču.

Stručnjaci iz svijeta sedme umjetnosti dodaju da ovaj tihi rat polova nije nova pojava u Holivudu, te podsjećaju da je i prethodnih godina postojao pokret "#OscarsSoWhite", koji je tvrdio da nije zastupljen dovoljan broj autora afroameričkog porijekla.

Ono što stvara najveći problem u ovoj podjeli je samo zanemarivanje kvaliteta filmova koji treba da budu nominovani za nagradu "Oscar".

Upravo sama podjela na muške i ženske ili crne i bijele autore bacila je u drugi plan sam kvalitet filma, koji treba da se ocijeni na ovoj prestižnoj dodjeli.

Dodjela nagrada je prethodnih godina bila spektakl šou-biznisa, koji je privlačio pažnju javnosti.

Ove godine, kao i prethodnih, glasači i sama Akademija više nisu zabrinuti zbog toga koliko su filmovi zapravo dobri i koliko su im nominacije pomogle u ostvarivanju gledanosti, već se sve svodi na stvaranje ravnopravnosti.