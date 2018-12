Umrla glumica i rediteljka Peni Maršal

Peni Maršal, zvijezda televizijske serije; "Lavern i Širli" prije nego što je postala prva režiserka u Holivudu sa većom zaradom, umrla je u 76. godini.

Njena predstavnica za medije javila je da je Maršal umrla juče u svom domu u Holivud Hilsu u Kaliforniji poslije komplikacija od dijabetesa.

Maršal je igrala glavnu ulogu sa Sindi Vilijams u ABC komičnoj seriji "Laverne/&Shirley" koja je emitovana od 1976. do 1983. godine.

Kao reditelj ona je postala prva žena koja je režirala film sa zaradom od preko 100 miliona dolara s filmom "Big" sa Tomom Henksom u glavnoj ulozi.

Ona je takođe režirala "A League of Their Own", "Jumping Jack Flash" i "Awakenings" s Robertom de Nirom i Robinom Vilijamsom.