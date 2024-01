Umrla poznata glumica: Prije dvije nedjelje sahranila partnera

​Glumica Lin Marta preminula je u četvrtak u 78. godini u svom domu u Los Anđelesu nakon borbe protiv raka.

Martin prijatelj, Kris Sen Iler, potvrdio je njenu smrt za "The Hollywood Reporter".

Lin Marta je provela četiri decenije u šou biznisu, a njeni najistaknutiji radovi su bili filmovi "Footloose" i "Joe Kidd"; i u TV serijama "Love", "American Style", "Starsky & Hutch", "Barnaby Jones", "The F.B.I." i "Medical center".

Martina smrt dolazi nedjeljama nakon što je 4. januara preminuo njen dugogodišnji partner, glumac iz ostvarenja "Starsky & Hutch" Dejvid Soul, u 80. godini.

Godine 1983. opisala je njihov odnos za "People" kao "otvorenu vezu", pošto je Soul u to vrijeme bio oženjen glumicom Karen Karlson, piše "Daily Mail".

Lynne Marta was famed for playing the aunt of Kevin Bacon’s character Ren – Lulu Warnicker – in the beloved 1984 film Footloosehttps://t.co/N7yAXSl1gF pic.twitter.com/EObYQdeIxx