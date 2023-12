Umrla zvijezda filmova za odrasle

​Sofi Anderson, zvijezda filmova za odrasle, preminula je u 34. godini, samo dvije nedjelje nakon smrti svog momka, bivšeg fudbalera Olivera Spedinga, prenosi "Daily Mail".

Sofi je majka četvoro djece, a u industriji za odrasle je radila od 2017. godine, a bivšeg fudbalera s kojim je bila u vezi upoznala je upravo na snimanju jednog od filmova.

Sofini prijatelji su za "The Sun" rekli da je Sofi Anderson preminula ranije ove nedelje.

Više detalja o njenoj smrti za sada nije poznato.

1/4 I'm saddened to hear about the death of Sophie Anderson, gone at just 34. I try to keep my feed family friendly and I know as an adult entertainer that she, and her work is not to everyone's taste . . . pic.twitter.com/gsx2l5f6bI