Umrla zvijezda holivudskih filmova i serija

Američki glumac Andre Brauger, zvijezda serija "Brooklyn Nine-Nine" i "Ubistva: Život na ulici", preminuo je u 61. godini života.

Brauger je preminuo u ponedjeljak nakon kratke bolesti, rekla je njegova publicistkinja Dženifer Alen novinskoj agenciji "PA".

Dvostruki dobitnik Emija glumio je kapetana Rejmonda Holta u američkoj komediji "Brooklyn Nine-Nine" zajedno s Endijem Sambergom i Terijem Kruvsom, glumeći njujorške policajce u izmišljenoj 99. stanici u Bruklinu.

Actor Andre Braugher, known for his roles in Brooklyn Nine-Nine and Homicide: Life on the Street, has died. He was 61. pic.twitter.com/FBfGi0IXGq