Umrla zvijezda serije "Starski i Hač"

Glumac Dejvid Soul, najpoznatiji po ulozi detektiva Keneta "Hača" Hačinsona u policajskoj seriji iz sedamdesetih "Starski i Hač", preminuo je u 80. godini.

U izjavi podijeljenoj na društvenim mrežama i novinskim kućama, Soulova supruga, Helen Snel, rekla je da je umro u četvrtak, 5. januara, "nakon hrabre borbe za život u društvu porodice pune ljubavi." Opisala je Soula kao "voljenog muža, oca, djeda i brata".

