Umro Adan Kanto, zvijezda serije Narcos

Adan Kanto, zvijezda serija "Narcos" i "The Cleaning Lady" i filma "X-Men: Days of Future Past", preminuo je u ponedjeljak nakon borbe s rakom, piše Variety.

Imao je 42 godine, a iza njega su ostali supruga i dvoje djece.

"Slomljeni smo od boli zbog smrti Adana Canta. Bio je divan glumac i drag prijatelj, bili smo počašćeni što je bio dio porodice Warner Bros. Televisiona i Fox Entertainmenta od njegovog američkog debija u The Followingu prije više od desetljeća", izjavili su iz Warner Brosa.,Televisiona i Fox Entertainmenta u zajedničkoj izjavi.

"Ovo je nezamisliv gubitak i tugujemo zajedno s njegovom suprugom Stefani, njihovom djecom i najbližima. Neizmjerno će nam nedostajati", dodali su.

Adan Kanto rođen je u Siudad Akunji u Meksiku. Odrastao je Teksasu i rano se posvetio muzičkoj karijeri. Pisao je pjesme za nekoliko meksičkih televizijskih emisija i filmova te je na kraju završio na pozornici u adaptaciji filma Pedra Almodovara Sve o mojoj majci.

Njegova prva televizijska uloga bila je u seriji Estado de Grasia 2009. godine.

Kantov američki glumački debi bio je u kriminalističkoj triler seriji The Following, u kojoj je glavnu ulogu igrao Kevin Bakon. Kasnije je imao uloge u sitkomu "Mixology", Netflixovoj kriminalističkoj drami "Narcos" te serijama "Blood and Oil i Second Chance". Njegova prva značajna filmska uloga bila je uloga superheroja Sunspot u Foxovom filmu "X-Men: Days of Future Past" 2014. Godine, piše Index.

