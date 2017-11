Umro Dejvid Kasidi

Slavi američki pjevač i glumac Dejvid Kasidi preminuo je nakon što je prije nekoliko dana hitno hospitalizovan jer su mu počeli otkazivati bubrezi i jetra. Imao je 67 godina.

"U ime cijele porodice Kasidi, s velikom tugom javljamo da je preminuo naš otac, ujak i brat Dejvid Kasidi. Umro je okružen onima koje je volio, s radošću u srcu i bez boli koja ga je toliko dugo stezala. Hvala vam na podršci koju ste mu pružali ovih godina”, stoji u saopćenju medijima koje je poslala njegova predstavnica Jo-Ann Geffen.

Kasidi se proslavio sedamdesetih glumeći u seriji "The Partridge Family" nakon čega je nastavio graditi pjevačku karijeru.

Nakon što je nekoliko puta uhapšen zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, 2014. javno je priznao da ima problema s alkoholom.

My uncle David Cassidy has sadly passed away tonight... & in the process of mourning I can't help but thank God for the joy that he brought to countless millions of people! I don't think I'm alone in saying that we will all miss him. God Speed!