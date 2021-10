Umro Džek Ejndžel: Odlazak čovjeka uz čiji glas smo svi odrasli

Agencija "Arlene Thornton & Associates" objavila je u utorak na Instagramu da je preminuo glumac Džek Ejndžel, imao je 90 godina.

Ejndžel je rođen 1930. godine, a diplomirao je na Državnom univerzitetu u San Francisku. Radio je 10 godina kao promoter za NBC i 18 godina kao disk džokej. Radio je i kao voditelj vijesti, meteorolog, reditelj, TV i filmski glumac, pisac i scenski izvođač.

Ejndžel je bio glasovni glumac više od 50 godina, glumeći u djelima za Lucas Arts, Disney, Pixar, Warner Bros, Marvel... Učestvovao je u takvim filmovima kao što su G.I. Joe: The Movie, Beauty and the Beast, Aladdin, Balto, A Bug's Life, The Iron Giant, Monsters Inc. Toy Story 3, Finding Nemo i Lilo & Stitch i u mnogim drugim.

Takođe je iznosio uloge u mnogim animiranim serijama, uključujući Štrumpfove, Super prijatelje, Ducktales, Jema, Spider-Mana, Hey Arnold !, Avatar: The Last Airbender, Ben10, Darkwing Patch i druge.

U animiranim ostvarenjima, Ejndžel je izrazio uloge kralja Zarkona i kozaka u televizijskoj seriji Voltron. Takođe je izrazio mnoge likove u franšizi Transformers, kao što su Ultra Magnus, Omega Supreme, Astrotrain, Smokescreen, Ramjet i drugi. Takođe je iznosio uloge u takvim animeima kao što su Porco Rosso i Spirited Avai, prenosi Telegraf.

Ejndžel je objavio knjigu Kako uspjeti u glasovnom pregovaranju: Bez ikakvog gubitka 2012. godine.

U video igrama je ponovio ulogu kralja Zarkona za "Voltron: Defender of the Universe", a takođe je dao glas Sidu Sofijara u igrici "Final Fantasy KSV". Takođe je imao uloge u filmovima "Ratchet & Clank"," Killer7", "Resident Evil: Operation Raccoon City" i "World of Warcraft: Battle for Azeroth", piše animenewsnetwork.com.