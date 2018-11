Umro britanski reditelj Nikolas Roug

LONDON - Nikolas Roug, istaknuti britanski reditelj poznat po provokativnim filmovima i saradnji sa rok zvijezdama Mikom Džegerom i Dejvidom Bouvijem tokom šestodecenijske karijere, umro je u 91. godini.

Roug, reditelj "Don''t Look Now" iz 1973. godine i mnogih drugih ostvarenja, preminuo je u petak uveče, rekao je za AP njegov sin Nikolas Roug Mlađi.

"Bio je izvanredan otac. U avgustu je napunio 90 godina", naveo je sin.

Roug je radio sa Džegerom u filmu "Performance", sa Bouvijem u "The Man Who Fell to Earth", gdje je pjevač glumio vanzemaljca koji dolazi na Zemlju u nastojanju da spase sopstvenu planetu.

Njegovo posljednje veće ostvarenje bilo je "The Witćes" iz 1990. godine, sa Anđelikom Hjuston u glavnoj ulozi.

Roug je rođen u Londonu, a sarađivao je i u nekoliko poznatih filmova, kao što su "Lorens od Arabije" i "Farenhajt 451".

Ženio se tri puta i dobio šestoro djece.