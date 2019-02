Umro glumac Bruno Ganc, najpoznatiji filmski Hitler

Bruno Ganc, švajcarski glumac i jedan od najpoznatijih evropskih glumaca svih vremena, preminuo je sinoć u 77. godini u Cirihu, javlja Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Bruno Ganc je preminuo u svom domu u Cirihu u 77. godini života“, potvrdila je za dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung glumčev agent.

Ganc je već duže vrijeme bolovao od raka.

Bruno Ganc je spadao među najistaknutije glumce s njemačkog govornog područja i decenijama je radio s uticajnim pozorišnim režiserima poput Petera Zadeka ili Klausa Pejmena.

Međunarodnu reputaciju stekao je filmskim ulogama prije svega ulogom Adolfa Hitlera u filmu 'Hitler: Konačni pad' ali i glavnom ulogom u filmu 'Nebo iznad Berlina' Vima Vendersa.

Swiss actor Bruno Ganz passed away last night at the age of 77. He was one of Europe's most charismatic and versatile actors who worked with countless renowned Swiss and international directors. #BrunoGanz received the Honorary Swiss Film Award in 2017. He will be missed! #RIP pic.twitter.com/3AmSwhOLKW