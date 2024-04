Umro legendarni srpski glumac, sahranjen u tajnosti

​Srpski slavni pozorišni, TV i filmski glumac, Ranko Kovačević umro je tokom ove nedjelje, a danas je sahranjen na Novom groblju.

Ranko je preminuo prije nekoliko dana u 90. godini, a njegovu karijeru obilježili su epizodni likovi.

Rođen je 1934. godine u Sokolcu, a preminuo je u Beogradu, prenio je "Kurir".

Njegov glumački opus možete vidjeti OVDJE.

Ranko se svojevremeno osvrnuo na svoju karijeru.

"Ja sam već dugo u penziji i već sam, pravo da vam kažem, i zaboravljen. Otišao sam tamo, napravili smo jednu probu, jedan dubl i odmah snimili. Svi su bili oduševljeni, sve je bilo savršeno" pričao je on.

Još je tada rekao:

"Često sam mijenjao pozorišta, išao od jednog do drugog. Bilo je dobro i to što je naša generacija glumaca radila mnogo filmskih koprodukcija. Radili smo sa Englezima, Nijemcima, sa Italijanima... to bi nam uvijek dobro došlo jer su glumačke plate uvijek bile male" zaključio je tada Kovačević, a prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.