Umro pionir bluz zvuka

​Pionir bluza u Velikoj Britaniji i rok muzičar Džon Mejel preminuo je u 90. godini. Tužnu vijest potvrdila je njegova porodica.

"Teška srca prenosimo vijest da je Džon Mejel preminuo u svom domu u Kaliforniji juče, 22. jula 2024., okružen ljubavlju i porodicom. Zdravstveni problemi koji su primorali Džona da okonča svoju epsku turneju, konačno su doveli do mira za jednog od najvećih svjetskih ratnika na putu. Džon Mejel nam je dao 90 godina neumornih napora da obrazujemo, inspirišemo i zabavimo", navodi se, između ostalog, u saopštenju.

