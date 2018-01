Upoznajte "Skrivenu ljubav" od 1.februara u bh. kinima

Jedan od najboljih filmova godine, koji se ujedno spominje i kao najemotivnijim, dolazi na u BH kino dvorane od čevrtka 01.februara!

Sa 3 nominacije za Zlatni globus te 4 nominacije za nagradu BAFTA, Skrivena ljubav (Call Me By Your Name) oduševila je i kritiku i publiku. Film je savršena ljubavna priča, emotivno iskustvo koje će gledatelje potpuno osvojiti.

Najemotivniji film godine sa četiri nominacije za Oskara stiže na repertoar BH kina!

Priča je to koja nadilazi podjelu na polove i odjekuje među filmskim fanovima širom svijeta. Ovaj, pomalo kontraverzni film ruši sve tabue što je oduševilo i kritičare i gledaoce te na Rotten Tomatoes trenutno ima zavidnih 98 odsto.

"Skrivena ljubav", potpuno neskriveno, osvaja nominacije i nagrade i to prvenstveno u kategorijama najboljeg filma i najbolje debitanske uloge. Epipet jednog od najboljih filmova godine potvrđen je i sa 4 nominacije za nagradu Oscar i to u kategorijama za najbolji film, najboljeg glumca, najbolji adaptirani scenario i najbolju pjesmu iz filma.

"Skrivena ljubav" osvaja nominacije i nagrade i to u kategorijama najboljeg filma i najbolje debitanske uloge mladog Timothéa Chalameta kojemu je ovo prvi potencijalno oskarovski naslov. Timothée je trenutno najmlađi kandidat za glavnog glumca na ovogodišnjim nominacijama što ga čini i prvim kandidatom za najboljeg glumca rođenog 90-tih.

Ujedno je i treći najmlađi kandidat za najboljeg glumca u istoriji Oscara što je velika stvar jer nominacije za Oscara u istoriji su češće odlazile mladim ženama nego mladim muškarcima.

Inteligentan, emotivan i senzibilan, s prekrasnim prizorima italijanske prirode, film stvara magičnu atmosferu te na trenutke nalikuje razglednici. S obzirom da je radnja smještena upravo u Italiji kroz cijeli film proteže se karakteristična talijanska kultura i sva ljepota te zemlje. Skrivena ljubav temelji se na bestseler romanu „Call Me By Your Name“ autora Andrea Acimana koji govori o jednoj poznatoj priči ispričanoj na nevjerojatno prekrasan način.

U filmu gledaoci se upoznaju sa 17-godišnjim Eliom (Timothée Chalamet) koji provodi ljeto veoma opušteno sa svojim roditeljima u jednom italijanskom selu. Uzbuđenje dolazi u obliku visokog, preplanulog američkog pomoćnika istraživača Olivera (Armie Hammer) koji je došao u zemlju raditi s Eliovim profesorom i ocem (Michael Stuhlbarg). Iako će kraj Oliverovog boravka u Italiji poremetiti njihov odnos, ovo je Eliova prva ljubav i, iako je njihova afera možda kratka, ono što je zatitralo u Eliovom srcu i mislima, ostaće tamo zauvijek.

Film je režirao Luca Guadagnino, a u glavnim ulogama igraju Armie Hammer, Timothee Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar i Esther Garrel.

"Skrivena ljubav" kreće sa prikazivanjem u BH kinima u distribuciji Con film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH i to u multiplexu Cinema City u Sarajevu, Cineplexx Palas u Banja Luci, te Cinestarima u Mostaru, Tuzli i Bihaću.