Uskoro počinje snimanje dokumentarca o Matiji Bećkoviću

Reditelj Puriša Đorđević ovih dana će početi da snima prve kadrove dokumentarnog filma "Matija" o Matiji Bećkoviću, prenosi "Sputnjik".

"Knjigu snimanja napisao sam pre deset dana, a njena početna rečenica glasi: `Voleo bih da padne sneg i da se u tom snežnom nanosu sretnemo sa Matijom Bećkovićem jer smatram da ćemo se pomoću male oluje od snega bolje približiti njegovim stihovima`. To je prva slika", rekao je Đorđević.

On je napomenuo da je pred njim, uz sve što rad na filmu podrazumijeva, i jedan poseban zadatak.

"Film mora da izazove ona osećanja koja ja imam prema Matiji - da ga volim i da ga mrzim. To je osobina svakog dobrog filma, da u jednom kadru kažeš `ovo je lepo`, a već u sledećem `čudi me da je režiser to upotrebio`", naveo je Đorđević.

On je dodao da će u ovom dokumentarcu biti i scena kojoj Bećković zvoni na jedna vrata na kojima se pojavljuje Aleksa Đilas, sin njegovog prijatelja Milovana Đilasa.

"U filmu moramo da konstatujemo da je u vreme kada je Milovan Đilas bio zatočen sam sa sobom, Matija bio jedini čovek koji je ponekad zvonio na njegovim kućnim vratima", dodao je Đorđević.

Reditelj nije naveo kada će se film "Matija" naći pred publikom.

"Mi ćemo početi po zimi nešto da snimamo. Onda ćemo malo sačekati. Moraćemo posećivati Valjevo, Matijino rodno mesto", rekao je Đorđević.

On je napomenuo i da na početku filma mora da ispriča tragičnu sudbinu Bećkovićevog oca, ali i kada je pjesnik dobio strašnu vijest da je njegova supruga Vera Pavladoljska umrla u bolnici.

"On je to konstatovao stihovima, ali ta strašna rečenica mora da bude jasno naznačena, utoliko pre što ga prati kroz ceo život", rekao je Đorđević.